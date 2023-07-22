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الداخلية اليمنية تعتقل قاتلي مسؤول أممي في تعز جنوب غربي اليمن
الداخلية اليمنية تعتقل قاتلي مسؤول أممي في تعز جنوب غربي اليمن
أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، إلقاء القبض على المتورطين في جريمة اغتيال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T12:03+0000
2023-07-22T12:03+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت الداخلية في بيان أنه "تم القبض على المنفذين المباشرين لجريمة اغتيال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، مؤيد حميدي".وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت إن حادث اغتيال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي بالرصاص في محافظة تعز جنوب غربي اليمن لن يؤثر على أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها الإغاثية في اليمن. وجرى اتصال هاتفي بين غوتيريش ورئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، عقب مقتل مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز مؤيد حميدي، الذي قُتل بنيران مسلحين في مدينة التُربة جنوب تعز، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ". وأعرب غوتيريش عن أسفه البالغ للعمل الإرهابي الذي أدى إلى وفاة الموظف الأممي.كما أكد أن هذا الحادث الإرهابي لن يؤثر على جهود الأمم المتحدة وبرامجها الإغاثية التي تُقدم للشعب اليمني في مختلف المجالات. وأكد التزام المنظمة الدولية بمواصلة مساعيها الحميدة من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن.من جانبه، أشار العليمي إلى أن الحادث الأليم أدمى قلوب اليمنيين جميعًا، وعزز تضامنهم المطلق مع مجتمع العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم. وأكد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتأمين الأعمال الإنسانية وملاحقة الجناة الذين حددت الأجهزة الأمنية هوياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.ذكر أن مصدرا في السلطة المحلية بمحافظة تعز قد أفاد مساء الجمعة بأن مسلحين أطلقوا النار على موظف في برنامج الأغذية العالمي وهو أردني الجنسية، أثناء تواجده بالقرب من أحد المطاعم في مدينة التُربة جنوب تعز، ما أدى إلى وفاته..وتشهد اليمن هدنة هشة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لستة أشهر.
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة

الداخلية اليمنية تعتقل قاتلي مسؤول أممي في تعز جنوب غربي اليمن

12:03 GMT 22.07.2023
© AFP 2023 / SALEH AL-OBEIDIمحافظة عدن جنوب اليمن 3 مارس 2022
محافظة عدن جنوب اليمن 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© AFP 2023 / SALEH AL-OBEIDI
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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، إلقاء القبض على المتورطين في جريمة اغتيال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
القاهرة- سبوتنيك. وأوضحت الداخلية في بيان أنه "تم القبض على المنفذين المباشرين لجريمة اغتيال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن)، مؤيد حميدي".
وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم السبت إن حادث اغتيال مسؤول في برنامج الأغذية العالمي بالرصاص في محافظة تعز جنوب غربي اليمن لن يؤثر على أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها الإغاثية في اليمن.
عامل يقف على متن ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2023
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وجرى اتصال هاتفي بين غوتيريش ورئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، عقب مقتل مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز مؤيد حميدي، الذي قُتل بنيران مسلحين في مدينة التُربة جنوب تعز، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ". وأعرب غوتيريش عن أسفه البالغ للعمل الإرهابي الذي أدى إلى وفاة الموظف الأممي.
كما أكد أن هذا الحادث الإرهابي لن يؤثر على جهود الأمم المتحدة وبرامجها الإغاثية التي تُقدم للشعب اليمني في مختلف المجالات. وأكد التزام المنظمة الدولية بمواصلة مساعيها الحميدة من أجل إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
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من جانبه، أشار العليمي إلى أن الحادث الأليم أدمى قلوب اليمنيين جميعًا، وعزز تضامنهم المطلق مع مجتمع العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم. وأكد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتأمين الأعمال الإنسانية وملاحقة الجناة الذين حددت الأجهزة الأمنية هوياتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.
ذكر أن مصدرا في السلطة المحلية بمحافظة تعز قد أفاد مساء الجمعة بأن مسلحين أطلقوا النار على موظف في برنامج الأغذية العالمي وهو أردني الجنسية، أثناء تواجده بالقرب من أحد المطاعم في مدينة التُربة جنوب تعز، ما أدى إلى وفاته..
وتشهد اليمن هدنة هشة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لستة أشهر.
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