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مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" خلال قصف أوكراني في مقاطعة زابوروجيه
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-وقود-للطائرات-الأوكرانية-وتدمير-15-مسيرة--عاجل-1079298826.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع وقود للطائرات الأوكرانية وتدمير 15 مسيرة
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع وقود للطائرات الأوكرانية وتدمير 15 مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودع وقود الطائرات في قاعدة كاناتوفو الجوية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T11:02+0000
2023-07-22T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 15 مسيرة أوكرانية، في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك و دونيتسك وفي مقاطعتي زابوروجيه و خيرسون خلال الساعات الـ24 الماضية".وأضاف البيان: "تمكنت وسائل الدفاع الجوي الروسي من إسقاط 15 صاروخا من طراز "هيمارس"، و3 صواريخ "هارم" مضاد للرادار، بالإضافة إلى صاروخ كروز من طراز "ستورم شادو".وبحسب البيان: "في اتجاه زابوروجيه، أدت الإجراءات النشطة لوحدات المجموعة ونيران المدفعية إلى إحباط نشاط مجموعتين أوكرانيتين من التخريب والاستطلاع في مناطق لوغوفسكوي ومارفوبول في مقاطعة زابوروجيه".وأردف بيان الدفاع: "بلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 190 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين و6 مركبات قتالية مدرعة ومركبتين ومدفع "مستا-بي" ونظام مدفعية "إم 777" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر"إف إتش-70" بريطاني الصنع".وبحسب الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، هزمت الضربات الجوية ونيران مدفعية قوات مجموعة "زاباد" القوة البشرية والمعدات للواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق نوفوملينسك وتاباييفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "القضاء على نحو 800 عسكري أوكراني خلال الـ24 الساعة الماضية في مناطق عدة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.أقرا أيضا: مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعباقرأ المزيد: قوات روسية تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية... فيديواقرأ المزيد: البحرية الروسية تستهدف بضربة ضخمة منشآت أوكرانية تحضر هجمات إرهابية بالمسيرات.. فيديو
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الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع وقود للطائرات الأوكرانية وتدمير 15 مسيرة

11:02 GMT 22.07.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 22.07.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودع وقود الطائرات في قاعدة كاناتوفو الجوية التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة كيروفوغراد.
وقالت الدفاع الروسية إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 15 مسيرة أوكرانية، في مناطق عدة في جمهوريتي لوغانسك و دونيتسك وفي مقاطعتي زابوروجيه و خيرسون خلال الساعات الـ24 الماضية".
وأضاف البيان: "تمكنت وسائل الدفاع الجوي الروسي من إسقاط 15 صاروخا من طراز "هيمارس"، و3 صواريخ "هارم" مضاد للرادار، بالإضافة إلى صاروخ كروز من طراز "ستورم شادو".
وبحسب البيان: "في اتجاه زابوروجيه، أدت الإجراءات النشطة لوحدات المجموعة ونيران المدفعية إلى إحباط نشاط مجموعتين أوكرانيتين من التخريب والاستطلاع في مناطق لوغوفسكوي ومارفوبول في مقاطعة زابوروجيه".
وأردف بيان الدفاع: "بلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 190 جنديًا أوكرانيًا ودبابتين و6 مركبات قتالية مدرعة ومركبتين ومدفع "مستا-بي" ونظام مدفعية "إم 777" أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر"إف إتش-70" بريطاني الصنع".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تم القضاء على عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان في لفوف
10:49 GMT
وبحسب الدفاع: "في اتجاه كوبيانسك، هزمت الضربات الجوية ونيران مدفعية قوات مجموعة "زاباد" القوة البشرية والمعدات للواء الآلي الرابع عشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 103 في مناطق نوفوملينسك وتاباييفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "القضاء على نحو 800 عسكري أوكراني خلال الـ24 الساعة الماضية في مناطق عدة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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