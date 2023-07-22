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مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" خلال قصف أوكراني في مقاطعة زابوروجيه
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/الدفاع-الروسية-تم-القضاء-على-عدد-كبير-من-المرتزقة-البولنديين-والألمان-في-لفوف--عاجل-1079298467.html
الدفاع الروسية: تم القضاء على عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان في لفوف
الدفاع الروسية: تم القضاء على عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان في لفوف
صرحت الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه في 6 يوليو/ تموز نتيجة لضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر تم استهداف أراضي أكاديمية القوات البرية التابعة... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T10:49+0000
2023-07-22T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في المجموع أثناء العملية الخاصة، تم القضاء على حوالي 4990 مقاتلاً أجنبيًا، وهروب 4910 من المرتزقة من مناطق القتال وغادروا أوكرانيا".وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن القوات المسلحة الروسية ستستمر في القضاء على المرتزقة الأجانب المتواجدين على الأراضي الأوكرانية.أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح يوم الخميس 6 يوليو، بوقوع انفجارات في مدينتي لفوف وتيرنوبول في أوكرانيا.وفقًا لتقرير صحيفة "ميرور نيديلي" الأوكرانية: "أعلنت قيادة القوات الجوية في القوات المسلحة الأوكرانية أن نظام الدفاع الجوي يعمل في مناطق لفوف وتيرنوبول".وتُشير التقارير إلى أن الانفجارات وقعت عدة مرات في لفوف.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، تحذيرا من غارات جوية روسية.أقرا أيضا: جندي أوكراني يكشف ثمن كارثة "الهجوم المضاد"... فيديوأقرا أيضا: خبير استراتيجي بريطاني يكشف سر فشل الهجوم الأوكراني المضادأقرا أيضا: مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعباقرأ المزيد: قوات روسية تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية... فيديواقرأ المزيد: البحرية الروسية تستهدف بضربة ضخمة منشآت أوكرانية تحضر هجمات إرهابية بالمسيرات.. فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230722/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-سلوك-زيلينسكي-على-المسرح-الدولي-يدمر-العلاقات-مع-الغرب-1079294507.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدفاع الروسية: تم القضاء على عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان في لفوف

10:49 GMT 22.07.2023 (تم التحديث: 11:16 GMT 22.07.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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صرحت الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه في 6 يوليو/ تموز نتيجة لضربة جماعية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى من البحر تم استهداف أراضي أكاديمية القوات البرية التابعة للقوات المسلحة في لفوف، تم تحييد عدد كبير من المرتزقة البولنديين والألمان.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "في المجموع أثناء العملية الخاصة، تم القضاء على حوالي 4990 مقاتلاً أجنبيًا، وهروب 4910 من المرتزقة من مناطق القتال وغادروا أوكرانيا".
وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن القوات المسلحة الروسية ستستمر في القضاء على المرتزقة الأجانب المتواجدين على الأراضي الأوكرانية.
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح يوم الخميس 6 يوليو، بوقوع انفجارات في مدينتي لفوف وتيرنوبول في أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: سلوك زيلينسكي على المسرح الدولي يدمر العلاقات مع الغرب
07:51 GMT
وفقًا لتقرير صحيفة "ميرور نيديلي" الأوكرانية: "أعلنت قيادة القوات الجوية في القوات المسلحة الأوكرانية أن نظام الدفاع الجوي يعمل في مناطق لفوف وتيرنوبول".
وتُشير التقارير إلى أن الانفجارات وقعت عدة مرات في لفوف.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، تحذيرا من غارات جوية روسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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