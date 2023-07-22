https://sputnikarabic.ae/20230722/السعودية-ضبط-6-ملايين-قرص-مخدر-داخل-شحنة-مواد-غذائية-1079304268.html
السعودية… ضبط 6 ملايين قرص مخدر داخل شحنة مواد غذائية
السعودية… ضبط 6 ملايين قرص مخدر داخل شحنة مواد غذائية
تمكنت السلطات السعودية من إحباط محاولة لتهريب 6 ملايين قرص مخدر داخل شحنة مواد غذائية قبل دخولها إلى المملكة. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T14:14+0000
2023-07-22T14:14+0000
2023-07-22T14:14+0000
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جاء ذلك في بيان للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.وأوضح البيان أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات أسفرت عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 6 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مشيرا إلى أنها كانت مخبأة في شحنة مواد غذائية تضم حلوى وموالح ومكسرات.ولفت إلى أن ذلك تم بالتعاون مع سلطنة عمان والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على مستلمي الشحنة في الرياض.وأوضح البيان أن المسؤولين عن عملية تهريب المخدرات إلى داخل المملكة هما شخص مقيم وآخر وافد من الجنسية السورية، مشيرا إلى أنه تم إيقافها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
https://sputnikarabic.ae/20230512/حملة-سعودية-واسعة-لمحاربة-إدمان-وتجارة-المخدرات-هل-تنجح-جهود-المملكة-1076969478.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان
السعودية… ضبط 6 ملايين قرص مخدر داخل شحنة مواد غذائية
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تمكنت السلطات السعودية من إحباط محاولة لتهريب 6 ملايين قرص مخدر داخل شحنة مواد غذائية قبل دخولها إلى المملكة.
جاء ذلك في بيان للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت.
وأوضح البيان أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات أسفرت عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 6 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر
، مشيرا إلى أنها كانت مخبأة في شحنة مواد غذائية تضم حلوى وموالح ومكسرات.
ولفت إلى أن ذلك تم بالتعاون مع سلطنة عمان والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على مستلمي الشحنة في الرياض.
وأوضح البيان أن المسؤولين عن عملية تهريب المخدرات
إلى داخل المملكة هما شخص مقيم وآخر وافد من الجنسية السورية، مشيرا إلى أنه تم إيقافها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.