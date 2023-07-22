https://sputnikarabic.ae/20230722/الشيوخ-الأمريكي-يقدم-مشروع-قانون-بـ120-مليون-دولار-لتعزيز-التطبيع-العربي-مع-إسرائيل-1079305585.html

الشيوخ الأمريكي يقدم مشروع قانون بـ120 مليون دولار لتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل

الشيوخ الأمريكي يقدم مشروع قانون بـ120 مليون دولار لتعزيز التطبيع العربي مع إسرائيل

قدّمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعات جديدة تهدف لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول العالم العربي والإسلامي. 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T15:35+0000

2023-07-22T15:35+0000

2023-07-22T15:35+0000

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وقدم مشروع القانون، المسمى قانون الدمج والتطبيع الإقليمي، أعضاء مجلس الشيوخ جيمس لانكفورد، وجيم ريش، وبوب مينينديز، وجاكي روزين، وجوني إرنست، وكوري بوكر.وأضاف: "مزيد من الاندماج في هذه المنطقة، التي تتسم بالصراع والانقسام، يجب أن يكون أحد أعمدة السياسة الخارجية الأمريكية للمضي قدمًا، وستظل منطقة مهمة للمصالح الاستراتيجية لأمريكا، ويجب علينا دعم الجهود التي تزيد من الاستقرار والازدهار لشركائنا ومواطني المنطقة".ويؤسس مشروع القانون لمنصب مسؤول على مستوى سفير لـ"اتفاقات أبراهام"، وإنشاء صندوق فرص، وتوسيع التطبيع و"التكامل"، ودعم تطوير "اتفاقيات أبراهام" والشراكة الاقتصادية لمنتدى النقب، ودعم التدريب المشترك على الأمن السيبراني.يذكر أن مطلع هذا العام شهد طوفاناً من التقارير، لا سيما في الصحافة الإسرائيلية، عن آخر مستجدات المناقشات بين إدارة بايدن مع اسرائيل ودولة عربية بخصوص التقدم في تطبيع العلاقات.وأقامت الإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية مع إسرائيل، في إطار اتفاقيات التطبيع التي توسطت فيها أمريكا عام 2020، بحسب " middleeastey". وفي أكثر من مناسبة، اشترطت السعودية، تطبيق مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20230722/فلسطين-تطالب-بتحقيق-دولي-في-جريمة-الإعدام-البشعة-التي-ارتكبتها-إسرائيل-في-نابلس-1079298970.html

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