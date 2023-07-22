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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/الطيران-الروسي-يقصف-10-نقاط-لتجمع-القوات-الأوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1079291619.html
الطيران الروسي يقصف 10 نقاط لتجمع القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه
الطيران الروسي يقصف 10 نقاط لتجمع القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه
أعلن مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "فوستوك" العسكرية التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، أن سلاح الجو التابع للمجموعة، قصف 10 نقاط لتجمع القوات الأوكرانية... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T02:22+0000
2023-07-22T02:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم العربي
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "استهدف الطيران الحربي أكثر من 10 نقاط لتجمع القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بياتيخاتكي، وربوتينو، وبريوتنوي".وأشار تشيخوف إلى أن سلاح المدفعية نجح في إحباط محاولة القوات الأوكرانية إجراء عملية تناوب مع المسلحين في منطقة ميرني، فضلا عن صد هجوم قرب مدينة روبوتينو.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230722/إعلام-عدة-انفجارات-تهز-مدينة-كروبيفنيتسكي-وسط-أوكرانيا-1079291057.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا

الطيران الروسي يقصف 10 نقاط لتجمع القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه

02:22 GMT 22.07.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلن مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "فوستوك" العسكرية التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، أن سلاح الجو التابع للمجموعة، قصف 10 نقاط لتجمع القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "استهدف الطيران الحربي أكثر من 10 نقاط لتجمع القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بياتيخاتكي، وربوتينو، وبريوتنوي".
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: عدة انفجارات تهز مدينة كروبيفنيتسكي وسط أوكرانيا
00:52 GMT
وأشار تشيخوف إلى أن سلاح المدفعية نجح في إحباط محاولة القوات الأوكرانية إجراء عملية تناوب مع المسلحين في منطقة ميرني، فضلا عن صد هجوم قرب مدينة روبوتينو.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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