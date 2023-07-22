https://sputnikarabic.ae/20230722/الطيران-الروسي-يقصف-10-نقاط-لتجمع-القوات-الأوكرانية-على-محور-زابوروجيه-1079291619.html
الطيران الروسي يقصف 10 نقاط لتجمع القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه
الطيران الروسي يقصف 10 نقاط لتجمع القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه
أعلن مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "فوستوك" العسكرية التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، أن سلاح الجو التابع للمجموعة، قصف 10 نقاط لتجمع القوات الأوكرانية... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T02:22+0000
2023-07-22T02:22+0000
2023-07-22T02:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "استهدف الطيران الحربي أكثر من 10 نقاط لتجمع القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بياتيخاتكي، وربوتينو، وبريوتنوي".وأشار تشيخوف إلى أن سلاح المدفعية نجح في إحباط محاولة القوات الأوكرانية إجراء عملية تناوب مع المسلحين في منطقة ميرني، فضلا عن صد هجوم قرب مدينة روبوتينو.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230722/إعلام-عدة-انفجارات-تهز-مدينة-كروبيفنيتسكي-وسط-أوكرانيا-1079291057.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, أخبار أوكرانيا
الطيران الروسي يقصف 10 نقاط لتجمع القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه
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أعلن مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "فوستوك" العسكرية التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، أن سلاح الجو التابع للمجموعة، قصف 10 نقاط لتجمع القوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك
. وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "استهدف الطيران الحربي أكثر من 10 نقاط لتجمع القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بياتيخاتكي، وربوتينو، وبريوتنوي".
وأشار تشيخوف إلى أن سلاح المدفعية نجح في إحباط محاولة القوات الأوكرانية إجراء عملية تناوب مع المسلحين في منطقة ميرني، فضلا عن صد هجوم قرب مدينة روبوتينو.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.