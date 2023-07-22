https://sputnikarabic.ae/20230722/القوات-الروسية-تصد-14-هجوما-على-محور-دونيتسك-وتحيد-نحو-800-عسكري-أوكراني-1079299335.html
القوات الروسية تصد 14 هجوما على محور دونيتسك وتحيد نحو 800 عسكري أوكراني
القوات الروسية تصد 14 هجوما على محور دونيتسك وتحيد نحو 800 عسكري أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت 14 هجوما للقوات الأوكرانية، وحيّدت نحو 800 جندي أوكراني خلال الـ24 الساعة الماضية في مناطق... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T11:43+0000
2023-07-22T11:43+0000
2023-07-22T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة والغارات الجوية ونيران المدفعية، لقوات مجموعة "الجنوب" في صد 14 هجوما للعدو بنجاح في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأنه تم تحييد نحو 800 عسكري أوكراني خلال الـ24 الساعة الماضية في مناطق عدة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير مستودعات الذخيرة للواءين الميكانيكيين 24 و28 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو خلال النهار في هذا الاتجاه ما يصل إلى 170 جنديا أوكرانيا، وسبع مركبات قتالية مدرعة، وخمس شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر "أكاسيا"، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي -30".وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، صدت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" ثلاث هجمات للعدو في مناطق أوروجنوي وبريوتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230722/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-وقود-للطائرات-الأوكرانية-وتدمير-15-مسيرة--عاجل-1079298826.html
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روسيا
القوات الروسية تصد 14 هجوما على محور دونيتسك وتحيد نحو 800 عسكري أوكراني
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت 14 هجوما للقوات الأوكرانية، وحيّدت نحو 800 جندي أوكراني خلال الـ24 الساعة الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة والغارات الجوية ونيران المدفعية، لقوات مجموعة "الجنوب" في صد 14 هجوما للعدو بنجاح في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأنه تم تحييد نحو 800 عسكري أوكراني خلال الـ24 الساعة الماضية في مناطق عدة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة".
وبلغت خسائر العدو على اتجاه دونيتسك أكثر من 280 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى ثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي 30".
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير مستودعات الذخيرة للواءين الميكانيكيين 24 و28 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لقوات مجموعة "المركز"، سبع هجمات للعدو في مناطق كارمازينوفكا وكريمينايا ونوفوفوديانوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبلغت خسائر العدو خلال النهار في هذا الاتجاه ما يصل إلى 170 جنديا أوكرانيا، وسبع مركبات قتالية مدرعة، وخمس شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر "أكاسيا"، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي -30".
وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، صدت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" ثلاث هجمات للعدو في مناطق أوروجنوي وبريوتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".