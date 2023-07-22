عربي
مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" خلال قصف أوكراني في مقاطعة زابوروجيه
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/القوات-الروسية-تصد-14-هجوما-على-محور-دونيتسك-وتحيد-نحو-800-عسكري-أوكراني-1079299335.html
القوات الروسية تصد 14 هجوما على محور دونيتسك وتحيد نحو 800 عسكري أوكراني
القوات الروسية تصد 14 هجوما على محور دونيتسك وتحيد نحو 800 عسكري أوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت 14 هجوما للقوات الأوكرانية، وحيّدت نحو 800 جندي أوكراني خلال الـ24 الساعة الماضية في مناطق... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T11:43+0000
2023-07-22T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_68b1151760496bfe614569621e0e57a7.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة والغارات الجوية ونيران المدفعية، لقوات مجموعة "الجنوب" في صد 14 هجوما للعدو بنجاح في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأنه تم تحييد نحو 800 عسكري أوكراني خلال الـ24 الساعة الماضية في مناطق عدة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة".وأشار البيان إلى أنه تم تدمير مستودعات الذخيرة للواءين الميكانيكيين 24 و28 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو خلال النهار في هذا الاتجاه ما يصل إلى 170 جنديا أوكرانيا، وسبع مركبات قتالية مدرعة، وخمس شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر "أكاسيا"، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي -30".وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، صدت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" ثلاث هجمات للعدو في مناطق أوروجنوي وبريوتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230722/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-وقود-للطائرات-الأوكرانية-وتدمير-15-مسيرة--عاجل-1079298826.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_229:0:1414:889_1920x0_80_0_0_de62dfb0b3a0440ed371bef9a2aadd00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تصد 14 هجوما على محور دونيتسك وتحيد نحو 800 عسكري أوكراني

11:43 GMT 22.07.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت 14 هجوما للقوات الأوكرانية، وحيّدت نحو 800 جندي أوكراني خلال الـ24 الساعة الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة والغارات الجوية ونيران المدفعية، لقوات مجموعة "الجنوب" في صد 14 هجوما للعدو بنجاح في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأنه تم تحييد نحو 800 عسكري أوكراني خلال الـ24 الساعة الماضية في مناطق عدة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وبلغت خسائر العدو على اتجاه دونيتسك أكثر من 280 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى ثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي 30".

وأشار البيان إلى أنه تم تدمير مستودعات الذخيرة للواءين الميكانيكيين 24 و28 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع وقود للطائرات الأوكرانية وتدمير 15 مسيرة
11:02 GMT

وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لقوات مجموعة "المركز"، سبع هجمات للعدو في مناطق كارمازينوفكا وكريمينايا ونوفوفوديانوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وبلغت خسائر العدو خلال النهار في هذا الاتجاه ما يصل إلى 170 جنديا أوكرانيا، وسبع مركبات قتالية مدرعة، وخمس شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر "أكاسيا"، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي -30".
وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، صدت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "فوستوك" ثلاث هجمات للعدو في مناطق أوروجنوي وبريوتنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала