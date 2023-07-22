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المجر تحذر من عواقب رفض أوروبا للطاقة الروسية
المجر تحذر من عواقب رفض أوروبا للطاقة الروسية
حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أنه يمكن فصل أوروبا عن الطاقة الروسية، لكن هذا سيكون وهمًا، لأنه لا يمكن فصل روسيا عن بقية العالم، وستجد الطاقة الروسية... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T12:50+0000
2023-07-22T12:50+0000
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وقال أوربان في خطابه السنوي في مدينة بايلي توسند الرومانية: "بالطبع يمكن فصل أوروبا عن الطاقة الروسية، لكن هذا في الحقيقة وهم ولن يكون له تأثير، لأنه لا يمكن فصل روسيا عن بقية العالم. المواد الخام الروسية سيتم شراؤها من قبل شخص آخر، ونحن نعاني من التضخم العسكري ونفقد قدرتنا التنافسية".وأشار إلى أنه قبل بدء الصراع في أوكرانيا، دفع الاتحاد الأوروبي 300 مليار يورو سنويًا للنفط والغاز، وفي عام 2022 بلغ المبلغ 653 مليار يورو.ولفت إلى أن الشركات الغربية ليست في عجلة من أمرها لمغادرة روسيا، فمن بين 1.4 ألف شركة غربية، غادرت السوق الروسية 8.5% فقط، بينما دفعت البقية ضرائب بقيمة 3.5 مليار دولار.وفي وقت سابق، اعتبر رئيس البرلمان المجري، لازلو كيفر، الاتحاد الأوروبي الطرف الخاسر في مسألة أوكرانيا بممارساته المنافية لمصالحه الاقتصادية. مشيرا إلى أن بودابست بوسعها أن تشاطر الاتحاد تجربة التعافي من الهزائم.وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن أمريكا هي المستفيد من الركود في أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230717/روسيا-والمجر-تعدلان-اتفاقية-القرض-لبناء-محطة-نووية---1079152188.html
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العالم, المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, المجر, أخبار أوكرانيا, روسيا

المجر تحذر من عواقب رفض أوروبا للطاقة الروسية

12:50 GMT 22.07.2023
© YouTube.comبانوراما لعاصمة المجر، بودابست
بانوراما لعاصمة المجر، بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© YouTube.com
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حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أنه يمكن فصل أوروبا عن الطاقة الروسية، لكن هذا سيكون وهمًا، لأنه لا يمكن فصل روسيا عن بقية العالم، وستجد الطاقة الروسية من يشتري منها، وستتأثر أوروبا.
وقال أوربان في خطابه السنوي في مدينة بايلي توسند الرومانية: "بالطبع يمكن فصل أوروبا عن الطاقة الروسية، لكن هذا في الحقيقة وهم ولن يكون له تأثير، لأنه لا يمكن فصل روسيا عن بقية العالم. المواد الخام الروسية سيتم شراؤها من قبل شخص آخر، ونحن نعاني من التضخم العسكري ونفقد قدرتنا التنافسية".
وأشار إلى أنه قبل بدء الصراع في أوكرانيا، دفع الاتحاد الأوروبي 300 مليار يورو سنويًا للنفط والغاز، وفي عام 2022 بلغ المبلغ 653 مليار يورو.
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ولفت إلى أن الشركات الغربية ليست في عجلة من أمرها لمغادرة روسيا، فمن بين 1.4 ألف شركة غربية، غادرت السوق الروسية 8.5% فقط، بينما دفعت البقية ضرائب بقيمة 3.5 مليار دولار.
وفي وقت سابق، اعتبر رئيس البرلمان المجري، لازلو كيفر، الاتحاد الأوروبي الطرف الخاسر في مسألة أوكرانيا بممارساته المنافية لمصالحه الاقتصادية. مشيرا إلى أن بودابست بوسعها أن تشاطر الاتحاد تجربة التعافي من الهزائم.
وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن أمريكا هي المستفيد من الركود في أوروبا.
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