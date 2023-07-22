انطلاق تدريبات بحرية مشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان... فيديو
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمناورات مشتركة للبحرية الروسية والصينية في بحر اليابان، 21 يوليو 2023
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation/
أعلن "أسطول المحيط الهادئ" الروسي اليوم السبت أن روسيا والصين نفذتا ضربة مدفعية مشتركة على هدف بحري في إطار المناورات البحرية المشتركة "شمال- تفاعل 2023"، التي تنظمها بكين في بحر اليابان.
وجاء في بيان أسطول المحيط الهادئ الروسي أنه "خلال التمرين البحري المشترك "شمال- تفاعل 2023"، قامت قوة بحرية مشتركة بتنفيذ قصف مدفعي على هدف بحري لمحاكاة استهداف سفينة تابعة لعدو افتراضي".
وأضاف البيان أن "السفن الروسية استهدفت الهدف على مسافة أكثر من 5 كيلومترات (3.1 ميل) باستخدام أنظمة مدفعية من طراز "إيه – 190" و "إيه كيه -100" عيار 100 ملم، وأطلق الجانب الصيني من مدافع من طراز "إتش/ بي جي – 38" عيار 130 ملم ومدافع مزدوجة الغرض عيار 76 ملم."
وشمل التدريبات البحث عن غواصة مجهولة ومرافقتها وإخراجها.
28 يونيو, 08:42 GMT
وستجري التدريبات البحرية الروسية-الصينية المشتركة من 20 إلى 23 تموز/ يوليو الجاري في بحر اليابان.
يشار إلى أن قائد القوات البحرية الروسية نيكولاي إيفمينوف، أكد في وقت سابق أن السفن والغواصات والطائرات التي اختبرها أسطول المحيط الهادئ مؤخرا أثبتت فعاليتها، وأظهرت طواقمها مهارة عالية في التدرب عليها.
وفي 21 آيار/ مايو من كل عام، تحتفل القوات البحرية الروسية بيوم "تأسيس أسطول المحيط الهادئ"، في 21 مايو 1731، أنشأ مجلس الشيوخ الروسي أول وحدة بحرية روسية دائمة في الشرق الأقصى في ميناء أوخوتسك العسكري.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الصينية، أن القوات المسلحة الروسية ستشارك في تدريبات عسكرية مشتركة تنظمها الصين في بحر اليابان، في المستقبل القريب.
وذكرت الدفاع الصينية، في بيان: "وفقًا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة الروسية والصينية، سيرسل الجيش الروسي قريبًا القوات البحرية والجوية للمشاركة في تدريب "الشمال - التفاعل 2023"، الذي تنظمه قيادة المسرح الشمالي في جيش التحرير الشعبي في الجزء الأوسط من بحر اليابان".