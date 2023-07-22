https://sputnikarabic.ae/20230722/انفجار-منزل-بمنطقة-الجم-التونسية-1079297033.html
انفجار منزل بمنطقة الجم التونسية
انفجار منزل بمنطقة الجم التونسية
اندلع حريق ضخم في منزل بمنطقة الجم بمحافظة المهدية التونسية، اليوم السبت، إثر تسريب في شبكة الغاز. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T09:26+0000
2023-07-22T09:26+0000
2023-07-22T09:26+0000
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وقالت إذاعة "راديو موزاييك" إن دوي انفجارات سمع قرب موقع الحادث مما أثار الذعر بين السكان، وبحسب صور الحادث، واصل أفراد الدفاع المدني مكافحة الحريق. وأفاد شهود عيان بأن سيدة مسنة كانت داخل المنزل تم إنقاذها أثناء الانفجار وأصيبت بحروق في وجهها وكتفيها، كما تسبب الانفجار في إمالة المنزل وتشققه، وحدوث تصدعات كبيرة في الجدران.يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، تمكنت وحدات الحماية المدنية في تونس من إخماد حريق قضى على 14 هكتارا من القمح، كان قد اندلع في ولاية بنزرت.ونقلت قناة "نسمة" التونسية أن الحريق نشب بإحدى مزارع الحبوب في منطقة بوزارية التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية حسبما صرح العميد كمال المليتي، المدير الجهوي للحماية المدنية في بنزرت.وأكد المليتي أنه تم إخطار وحدات الحماية بنشوب حريق في المنطقة المذكورة وهرعت على الفور فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، لتخمد الحريق الذي أتى على 14 هكتارا من حبوب القمح.
https://sputnikarabic.ae/20230428/الحماية-المدنية-التونسية-تعلن-سيطرتها-على-حريق-بـ6-مراكب-صيد-داخل-ميناء-في-ولاية-صفاقس-1076420413.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
انفجار منزل بمنطقة الجم التونسية
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اندلع حريق ضخم في منزل بمنطقة الجم بمحافظة المهدية التونسية، اليوم السبت، إثر تسريب في شبكة الغاز.
وقالت إذاعة
"راديو موزاييك" إن دوي انفجارات سمع قرب موقع الحادث مما أثار الذعر بين السكان، وبحسب صور الحادث، واصل أفراد الدفاع المدني مكافحة الحريق.
وأفاد شهود عيان بأن سيدة مسنة كانت داخل المنزل تم إنقاذها أثناء الانفجار وأصيبت بحروق في وجهها وكتفيها، كما تسبب الانفجار في إمالة المنزل وتشققه، وحدوث تصدعات كبيرة في الجدران.
يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، تمكنت وحدات الحماية المدنية في تونس من إخماد حريق قضى على 14 هكتارا
من القمح، كان قد اندلع في ولاية بنزرت.
ونقلت قناة
"نسمة" التونسية أن الحريق نشب بإحدى مزارع الحبوب في منطقة بوزارية التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية حسبما صرح العميد كمال المليتي، المدير الجهوي للحماية المدنية في بنزرت.
وأكد المليتي أنه تم إخطار وحدات الحماية بنشوب حريق في المنطقة المذكورة وهرعت على الفور فرق الإطفاء إلى موقع الحريق، لتخمد الحريق الذي أتى على 14 هكتارا من حبوب القمح.