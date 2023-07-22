عربي
https://sputnikarabic.ae/20230722/برلماني-ألماني-أوكرانيا-مثل-مدمن-المخدرات-تتوسل-بكل-الطرق-1079293234.html
برلماني ألماني: أوكرانيا مثل مدمن المخدرات تتوسل بكل الطرق
برلماني ألماني: أوكرانيا مثل مدمن المخدرات تتوسل بكل الطرق
شبه النائب فالديمار غيردت عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" أوكرانيا بمدمن المخدرات. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T07:13+0000
2023-07-22T07:13+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وقال غيردت لوكالة "سبوتنيك": "أوكرانيا، كدولة، لم يعد من الممكن أن توجد دون المساعدة العسكرية والاقتصادية من الغرب، مثل مدمن المخدرات، الذي يتوسل بكل الطرق".وأضاف: "ويخلق كل أنواع المواقف بالكذب، والمكر، والخداع، والسرقة، من أجل الحصول على جرعة أخرى".وفقًا لجيردت، تبدو السياسة الحالية لأوكرانيا "حزينة جدًا".وقال إن "تفجير جسر القرم هو هجوم على البنية التحتية المدنية. هذا هو نفس تفجير خط أنابيب الغاز نورد ستريم. هذه محاولة من قبل السلطات الأوكرانية لتصعيد العملية بكل الوسائل من أجل مواصلة التوسل للحصول على مساعدة عسكرية واقتصادية من الغرب".وفي ليلة 17 يوليو/ تموز الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، حيث رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي"، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية من بين الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح الإثنين الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230721/البيت-الأبيض-أوكرانيا-تخسر-عددا-كبيرا-من-قواتها-في-الهجوم-المضاد-1079289349.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

برلماني ألماني: أوكرانيا مثل مدمن المخدرات تتوسل بكل الطرق

07:13 GMT 22.07.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
شبه النائب فالديمار غيردت عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" أوكرانيا بمدمن المخدرات.
وقال غيردت لوكالة "سبوتنيك": "أوكرانيا، كدولة، لم يعد من الممكن أن توجد دون المساعدة العسكرية والاقتصادية من الغرب، مثل مدمن المخدرات، الذي يتوسل بكل الطرق".
وأضاف: "ويخلق كل أنواع المواقف بالكذب، والمكر، والخداع، والسرقة، من أجل الحصول على جرعة أخرى".
وفقًا لجيردت، تبدو السياسة الحالية لأوكرانيا "حزينة جدًا".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البيت الأبيض: أوكرانيا تخسر عددا كبيرا من قواتها في الهجوم المضاد
أمس, 20:18 GMT
وقال إن "تفجير جسر القرم هو هجوم على البنية التحتية المدنية. هذا هو نفس تفجير خط أنابيب الغاز نورد ستريم. هذه محاولة من قبل السلطات الأوكرانية لتصعيد العملية بكل الوسائل من أجل مواصلة التوسل للحصول على مساعدة عسكرية واقتصادية من الغرب".
وفي ليلة 17 يوليو/ تموز الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، حيث رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي"، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية من بين الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح الإثنين الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала