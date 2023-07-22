https://sputnikarabic.ae/20230722/برلماني-ألماني-أوكرانيا-مثل-مدمن-المخدرات-تتوسل-بكل-الطرق-1079293234.html
برلماني ألماني: أوكرانيا مثل مدمن المخدرات تتوسل بكل الطرق
برلماني ألماني: أوكرانيا مثل مدمن المخدرات تتوسل بكل الطرق
شبه النائب فالديمار غيردت عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" أوكرانيا بمدمن المخدرات. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T07:13+0000
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وقال غيردت لوكالة "سبوتنيك": "أوكرانيا، كدولة، لم يعد من الممكن أن توجد دون المساعدة العسكرية والاقتصادية من الغرب، مثل مدمن المخدرات، الذي يتوسل بكل الطرق".وأضاف: "ويخلق كل أنواع المواقف بالكذب، والمكر، والخداع، والسرقة، من أجل الحصول على جرعة أخرى".وفقًا لجيردت، تبدو السياسة الحالية لأوكرانيا "حزينة جدًا".وقال إن "تفجير جسر القرم هو هجوم على البنية التحتية المدنية. هذا هو نفس تفجير خط أنابيب الغاز نورد ستريم. هذه محاولة من قبل السلطات الأوكرانية لتصعيد العملية بكل الوسائل من أجل مواصلة التوسل للحصول على مساعدة عسكرية واقتصادية من الغرب".وفي ليلة 17 يوليو/ تموز الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، حيث رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي"، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية من بين الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح الإثنين الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230721/البيت-الأبيض-أوكرانيا-تخسر-عددا-كبيرا-من-قواتها-في-الهجوم-المضاد-1079289349.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
برلماني ألماني: أوكرانيا مثل مدمن المخدرات تتوسل بكل الطرق
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شبه النائب فالديمار غيردت عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" أوكرانيا بمدمن المخدرات.
وقال غيردت لوكالة "سبوتنيك": "أوكرانيا، كدولة، لم يعد من الممكن أن توجد دون المساعدة العسكرية والاقتصادية من الغرب، مثل مدمن المخدرات، الذي يتوسل بكل الطرق".
وأضاف: "ويخلق كل أنواع المواقف بالكذب، والمكر، والخداع، والسرقة، من أجل الحصول على جرعة أخرى".
وفقًا لجيردت، تبدو السياسة الحالية لأوكرانيا "حزينة جدًا".
وقال إن "تفجير جسر القرم هو هجوم على البنية التحتية المدنية. هذا هو نفس تفجير خط أنابيب الغاز نورد ستريم. هذه محاولة من قبل السلطات الأوكرانية لتصعيد العملية بكل الوسائل من أجل مواصلة التوسل للحصول على مساعدة عسكرية واقتصادية من الغرب".
وفي ليلة 17 يوليو/ تموز الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، حيث رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي"، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية من بين الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح الإثنين الماضي.