https://sputnikarabic.ae/20230722/برلماني-روسي-زيلينسكي-ينتقم-من-سكان-القرم-لإرادتهم-في-العيش-والتطور-1079303576.html

برلماني روسي: زيلينسكي ينتقم من سكان القرم لإرادتهم في العيش والتطور

برلماني روسي: زيلينسكي ينتقم من سكان القرم لإرادتهم في العيش والتطور

وصف البرلماني الروسي، إيفان شونوس، تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن تحييد جسر القرم بأنه "انتقام حقير" ضد سكان القرم. 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T13:58+0000

2023-07-22T13:58+0000

2023-07-22T13:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

جمهورية القرم الروسية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170463_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_c5ab5e43e60cbd0d6c3a9472347ffd9d.jpg

في وقت سابق، وصف زيلينسكي، خلال منتدى الأمن السنوي لمعهد "آسبن"، جسر القرم بأنه هدف يجب تحييده. وقال شونوس لوكالة "سبوتنيك" إن:ووفقا له، فإن هذه التصريحات التي تهدف إلى تعطيل موسم العطلات في شبه جزيرة القرم، لم تؤد إلا إلى إثارة غضب ورغبة سكان القرم في معاقبة الإرهابيين.وقال أكسينوف، عبر تلغرام: "نتيجة هجوم شنته طائرة مسيرة معادية على منطقة كراسنوجفارديسكي، وقع انفجار في مستودع للذخيرة. ووفقًا للبيانات الأولية، لم تحدث أضرار أو خسائر في الأرواح".وفي وقت سابق، أفادت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن كييف نفذت هجومًا إرهابيًا على جسر القرم، في الساعة 3 صباحًا، باستخدام مركبين مسيرين. نتيجة لذلك، توفي زوجان- من سكان مقاطعة بيلغورود، وأصيبت ابنتهما القاصر.بالإضافة إلى ذلك، أوضحت وزارة الدفاع أنه تم تدمير منشآت تخزين الوقود التي يبلغ حجمها الإجمالي نحو 70 ألف طن في منطقة نيكولاييف وأوديسا، التي كلن يتم منها تزويد المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالوقود.وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.أقرأ أيضا: مجلس الأمن الروسي معلقا على هجوم القرم: الإرهابيون يفهمون لغة القوة فقط ويجب القضاء عليهمأقرا أيضا: لوردات بريطانيون يصدمون نظام كييف بتصريح حول القرم

https://sputnikarabic.ae/20230720/الجيش-الروسي-يواصل-ثأر-جسر-القرم-ويدمر-مخازن-القوارب-المسيرة-الاوكرانية-في-أوديسا--عاجل-1079244454.html

جمهورية القرم الروسية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, جمهورية القرم الروسية