https://sputnikarabic.ae/20230722/تركيا-تعلن-تحييد-5-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-1079295339.html
تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، القضاء على خمسة إرهابيين من "حزب العمال الكردستاني" في منطقة ماتينا شمال العراق. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T08:40+0000
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ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن الوزارة بيانا، قالت فيه إن الإرهابيين الخمسة تم القضاء عليهم بغارات جوية بعد أن تم رصدهم في ماتينا ضمن منطقة عمليات "باوز" شمال العراق.وشددت الوزارة على أن الجيش التركي سيواصل العمل بحزم حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.و في 17 أبريل/ نيسان 2022 ، شنت تركيا عملية "كلو لوك" ضد معاقل تنظيم "حزب العمال الكردستاني" الإرهابي في مناطق ماتينا والزاب وأفسينبيان شمال العراق.وأعلنت تركيا، في يونيو/ حزيران الماضي، مقتل قيادي بحزب العمال الكردستاني خلال عملية أمنية نفذتها الاستخبارات التركية في سوريا.وذكرت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية اقتفت آثار المدعو عبد الرحمن جادرجي، القيادي في تنظيم "بي كي كي" الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، وأضافت المصادر أن الاستخبارات توصلت إلى معلومات تفيد بإقامة جادرجي في سوريا.ولفتت إلى أن عناصر الاستخبارات التركية قامت بتتبع آثار جادرجي في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وتمكنت من تحييده في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230714/العراق-يستدعي-سفيره-لدى-تركيا-بعد-رصد-تضخم-أمواله-1079075107.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
تركيا تعلن تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، القضاء على خمسة إرهابيين من "حزب العمال الكردستاني" في منطقة ماتينا شمال العراق.
ونقلت وكالة أنباء
الأناضول التركية عن الوزارة بيانا، قالت فيه إن الإرهابيين الخمسة تم القضاء عليهم بغارات جوية بعد أن تم رصدهم في ماتينا ضمن منطقة عمليات "باوز" شمال العراق.
وشددت الوزارة على أن الجيش التركي سيواصل العمل بحزم حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.
و في 17 أبريل/ نيسان 2022 ، شنت تركيا عملية "كلو لوك" ضد معاقل تنظيم "حزب العمال الكردستاني" الإرهابي في مناطق ماتينا والزاب وأفسينبيان شمال العراق.
وأعلنت تركيا، في يونيو/ حزيران الماضي، مقتل قيادي بحزب العمال الكردستاني خلال عملية أمنية نفذتها الاستخبارات التركية في سوريا.
وذكرت
وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية اقتفت آثار المدعو عبد الرحمن جادرجي، القيادي في تنظيم "بي كي كي" الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا"، وأضافت المصادر أن الاستخبارات توصلت إلى معلومات تفيد بإقامة جادرجي في سوريا.
ولفتت إلى أن عناصر الاستخبارات التركية قامت بتتبع آثار جادرجي في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وتمكنت من تحييده في المنطقة.