https://sputnikarabic.ae/20230722/تونس-تؤكد-رفضها-التام-لـالاستفزاز-البغيض-لمشاعر-المسلمين-بتدنيس-المصحف-الشريف-1079294067.html

تونس تؤكد رفضها التام لـ"الاستفزاز البغيض" لمشاعر المسلمين بتدنيس المصحف الشريف

تونس تؤكد رفضها التام لـ"الاستفزاز البغيض" لمشاعر المسلمين بتدنيس المصحف الشريف

أكدت تونس، اليوم السبت، "رفضها التام للتعدي الصارخ والاستفزاز البغيض لمشاعر المسلمين بتدنيس المصحف الشريف باسم حق التظاهر، وتحت مبرر حرية التعبير". 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T07:24+0000

2023-07-22T07:24+0000

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ودعت الخارجية التونسية، في بيان لها عبر حسابها على "فيسبوك"،(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، "كل دول العالم لاحترام المقدسات حتى لا تتكرر هذه الجرائم التي تتعارض مع قيم التعايش والتسامح"، مؤكدة أن "هذه الجريمة النكراء التي يعاد ارتكابها بصفة ممنهجة، مرة يوم عيد الأضحى وأخرى بعد احتفال المسلمين بدخول السنة الهجرية الجديدة، لن تزيد إلاّ في تغذية التطرف والإرهاب".وأشار البيان أن "من قام بهذه الجريمة كمن يقف وراءها يسعى إلى التناحر بين الأديان ودعم الحركات المتطرفة حتى تستفيد منها بأي طريقة كانت داخل الأمة الإسلامية سواء بواسطة الانتخابات أو بواسطة الإرهاب".وأعربت الخارجية التونسية، عن "استغرابها من أن هذه الجرائم التي ترتكب في حق الإسلام والمسلمين تأتي من ذات المصدر والغايات السياسية مفضوحة لتقويض أمن واستقرار المجتمعات وتقويض الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول".وقام المواطن العراقي السويدي، سلوان موميكا، الخميس الماضي، وللمرة الثانية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالإساءة للقرآن بدعم من الشرطة السويدية، كما قام موميكا بحرق نسخة من القرآن الكريم في أول أيام عيد الأضحى المبارك.وفي وقت سابق صباح الخميس الماضي، اقتحم مئات المتظاهرين مقر السفارة السويدية في بغداد، احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، وأضرموا النيران فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230721/الأزهر-السويد-تثبت-أنها-أقرب-المجتمعات-إلى-العنصرية-1079272725.html

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