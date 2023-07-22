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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/حظر-حركة-المركبات-على-جسر-القرم-مؤقتا-1079295638.html
حظر حركة المركبات على جسر القرم مؤقتا
حظر حركة المركبات على جسر القرم مؤقتا
أفادت القناة الرسمية لجمهورية القرم بتوقف حركة المركبات على جسر القرم مؤقتًا وطُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات الأمن. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T08:34+0000
2023-07-22T08:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت القناة عبر منصة تلغرام أن "حركة المركبات على جسر القرم محظورة مؤقتا".وأضافت أنه "طُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات طاقم الأمن".وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، إغلاق طريق "تافريدا" في القرم بسبب حريق في موقع تدريب عسكري في منطقة كيروفسكوي.وأفاد أكسيونوف في قناة "تلغرام": "بسبب نشوب حريق في ميدان التدريب في منطقة كيروفسكوي، تم إغلاق طريق "تافريدا".
https://sputnikarabic.ae/20230721/زيلينسكي-يصف-جسر-القرم-بأنه-هدف-أوكرانيا-الذي-يجب-تحييده-1079289545.html
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روسيا
روسيا

حظر حركة المركبات على جسر القرم مؤقتا

08:34 GMT 22.07.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
/
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أفادت القناة الرسمية لجمهورية القرم بتوقف حركة المركبات على جسر القرم مؤقتًا وطُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات الأمن.
وذكرت القناة عبر منصة تلغرام أن "حركة المركبات على جسر القرم محظورة مؤقتا".
وأضافت أنه "طُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات طاقم الأمن".
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
زيلينسكي يصف جسر القرم بأنه هدف أوكرانيا الذي يجب تحييده
أمس, 20:43 GMT
وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، إغلاق طريق "تافريدا" في القرم بسبب حريق في موقع تدريب عسكري في منطقة كيروفسكوي.
وأفاد أكسيونوف في قناة "تلغرام": "بسبب نشوب حريق في ميدان التدريب في منطقة كيروفسكوي، تم إغلاق طريق "تافريدا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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