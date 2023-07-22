https://sputnikarabic.ae/20230722/حظر-حركة-المركبات-على-جسر-القرم-مؤقتا-1079295638.html
حظر حركة المركبات على جسر القرم مؤقتا
حظر حركة المركبات على جسر القرم مؤقتا
أفادت القناة الرسمية لجمهورية القرم بتوقف حركة المركبات على جسر القرم مؤقتًا وطُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات الأمن. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T08:34+0000
2023-07-22T08:34+0000
2023-07-22T08:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت القناة عبر منصة تلغرام أن "حركة المركبات على جسر القرم محظورة مؤقتا".وأضافت أنه "طُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات طاقم الأمن".وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، إغلاق طريق "تافريدا" في القرم بسبب حريق في موقع تدريب عسكري في منطقة كيروفسكوي.وأفاد أكسيونوف في قناة "تلغرام": "بسبب نشوب حريق في ميدان التدريب في منطقة كيروفسكوي، تم إغلاق طريق "تافريدا".
https://sputnikarabic.ae/20230721/زيلينسكي-يصف-جسر-القرم-بأنه-هدف-أوكرانيا-الذي-يجب-تحييده-1079289545.html
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روسيا
حظر حركة المركبات على جسر القرم مؤقتا
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أفادت القناة الرسمية لجمهورية القرم بتوقف حركة المركبات على جسر القرم مؤقتًا وطُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات الأمن.
وذكرت القناة عبر منصة تلغرام أن "حركة المركبات على جسر القرم محظورة مؤقتا".
وأضافت أنه "طُلب من الموجودين على الجسر التزام الهدوء واتباع تعليمات طاقم الأمن".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، إغلاق طريق "تافريدا" في القرم بسبب حريق في موقع تدريب عسكري في منطقة كيروفسكوي.
وأفاد أكسيونوف في قناة "تلغرام": "بسبب نشوب حريق في ميدان التدريب في منطقة كيروفسكوي، تم إغلاق طريق "تافريدا".