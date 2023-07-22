عربي
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/خبير-عسكري-ألماني-لم-يتم-رؤية-مثل-الدفاعات-الروسية-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-1079301572.html
خبير عسكري ألماني: لم يتم رؤية مثل الدفاعات الروسية منذ الحرب العالمية الثانية
خبير عسكري ألماني: لم يتم رؤية مثل الدفاعات الروسية منذ الحرب العالمية الثانية
صرح الخبير، فرانز ستيفان غادي، إن الجيش الروسي لا مثيل له من حيث التدريب والقدرة على التحمل. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T12:56+0000
2023-07-22T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/04/1076655743_0:233:3074:1962_1920x0_80_0_0_43dcfb78dce1492cca8cb3f696944c6e.jpg
وقال: "الخطوط الدفاعية التي بنتها القوات المسلحة الروسية في جنوب وشرق أوكرانيا بأنها مدروسة جيدًا. في رأيه، لم يتم رؤية مثل هذا الدفاع منذ الحرب العالمية الثانية".وشدد غادي على أنه لا يوجد جيش في العالم لديه الخبرة العملية للتغلب على مثل هذا الدفاع القوي. مثل هذا الدفاع المدروس لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية.في مقابلة مع صحيفة "تاجيسشاو"، وذكر الخبير أن "الجيش الروسي يدافع بعناد عن نفسه ويتمسك بمواقعه. وحتى في أوكرانيا، فإنهم معجبون بقدرته على التحمل وكفاءته".وأشار غادي إلى أنه خلال الهجوم المضاد الأوكراني، تم ارتكاب عدد من الأخطاء القاتلة، لا سيما عدم وجود إجراءات منسقة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.ووفقا له، فإن الهجوم الأوكراني بطيء. لقد نظمته القيادة العسكرية العملية بشكل سيء.وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي.وأعلن شويغو في بيان "تدمير الجيش الروسي 21 طائرة أوكرانية، و5 طائرات هليكوبتر، و1244دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى منذ بداية الهجوم المضاد".وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".أقرا أيضا: جندي أوكراني يكشف ثمن كارثة "الهجوم المضاد"... فيديوأقرا أيضا: خبير استراتيجي بريطاني يكشف سر فشل الهجوم الأوكراني المضادأقرا أيضا: مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعبأقرا أيضا: ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج
https://sputnikarabic.ae/20230722/ضابط-مخابرات-أمريكي-يكشف-واقعة-الانتصار-المحتوم-والغرب-يتفرج--1079300158.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/04/1076655743_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_fd44efba05b63a753c355a5f76324eb7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

خبير عسكري ألماني: لم يتم رؤية مثل الدفاعات الروسية منذ الحرب العالمية الثانية

12:56 GMT 22.07.2023
© Sputnik . Алексей Майшев / الانتقال إلى بنك الصوردبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة
دبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Sputnik . Алексей Майшев
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح الخبير، فرانز ستيفان غادي، إن الجيش الروسي لا مثيل له من حيث التدريب والقدرة على التحمل.
وقال: "الخطوط الدفاعية التي بنتها القوات المسلحة الروسية في جنوب وشرق أوكرانيا بأنها مدروسة جيدًا. في رأيه، لم يتم رؤية مثل هذا الدفاع منذ الحرب العالمية الثانية".
وشدد غادي على أنه لا يوجد جيش في العالم لديه الخبرة العملية للتغلب على مثل هذا الدفاع القوي. مثل هذا الدفاع المدروس لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية.
في مقابلة مع صحيفة "تاجيسشاو"، وذكر الخبير أن "الجيش الروسي يدافع بعناد عن نفسه ويتمسك بمواقعه. وحتى في أوكرانيا، فإنهم معجبون بقدرته على التحمل وكفاءته".
وأشار غادي إلى أنه خلال الهجوم المضاد الأوكراني، تم ارتكاب عدد من الأخطاء القاتلة، لا سيما عدم وجود إجراءات منسقة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
ووفقا له، فإن الهجوم الأوكراني بطيء. لقد نظمته القيادة العسكرية العملية بشكل سيء.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج
12:14 GMT
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي.
وأعلن شويغو في بيان "تدمير الجيش الروسي 21 طائرة أوكرانية، و5 طائرات هليكوبتر، و1244دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى منذ بداية الهجوم المضاد".
وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".
أقرا أيضا: جندي أوكراني يكشف ثمن كارثة "الهجوم المضاد"... فيديو
أقرا أيضا: خبير استراتيجي بريطاني يكشف سر فشل الهجوم الأوكراني المضاد
أقرا أيضا: مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعب
أقرا أيضا: ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала