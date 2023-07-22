https://sputnikarabic.ae/20230722/خبير-عسكري-ألماني-لم-يتم-رؤية-مثل-الدفاعات-الروسية-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-1079301572.html

خبير عسكري ألماني: لم يتم رؤية مثل الدفاعات الروسية منذ الحرب العالمية الثانية

خبير عسكري ألماني: لم يتم رؤية مثل الدفاعات الروسية منذ الحرب العالمية الثانية

صرح الخبير، فرانز ستيفان غادي، إن الجيش الروسي لا مثيل له من حيث التدريب والقدرة على التحمل. 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T12:56+0000

2023-07-22T12:56+0000

2023-07-22T12:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال: "الخطوط الدفاعية التي بنتها القوات المسلحة الروسية في جنوب وشرق أوكرانيا بأنها مدروسة جيدًا. في رأيه، لم يتم رؤية مثل هذا الدفاع منذ الحرب العالمية الثانية".وشدد غادي على أنه لا يوجد جيش في العالم لديه الخبرة العملية للتغلب على مثل هذا الدفاع القوي. مثل هذا الدفاع المدروس لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية.في مقابلة مع صحيفة "تاجيسشاو"، وذكر الخبير أن "الجيش الروسي يدافع بعناد عن نفسه ويتمسك بمواقعه. وحتى في أوكرانيا، فإنهم معجبون بقدرته على التحمل وكفاءته".وأشار غادي إلى أنه خلال الهجوم المضاد الأوكراني، تم ارتكاب عدد من الأخطاء القاتلة، لا سيما عدم وجود إجراءات منسقة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.ووفقا له، فإن الهجوم الأوكراني بطيء. لقد نظمته القيادة العسكرية العملية بشكل سيء.وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي.وأعلن شويغو في بيان "تدمير الجيش الروسي 21 طائرة أوكرانية، و5 طائرات هليكوبتر، و1244دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى منذ بداية الهجوم المضاد".وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".أقرا أيضا: جندي أوكراني يكشف ثمن كارثة "الهجوم المضاد"... فيديوأقرا أيضا: خبير استراتيجي بريطاني يكشف سر فشل الهجوم الأوكراني المضادأقرا أيضا: مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعبأقرا أيضا: ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج

https://sputnikarabic.ae/20230722/ضابط-مخابرات-أمريكي-يكشف-واقعة-الانتصار-المحتوم-والغرب-يتفرج--1079300158.html

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