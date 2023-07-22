https://sputnikarabic.ae/20230722/خبير-من-غير-المرجح-أن-تجد-أمريكا-بدائل-لـصفقة-الحبوب--1079305030.html
خبير: من غير المرجح أن تجد أمريكا بدائل لـ"صفقة الحبوب"
خبير: من غير المرجح أن تجد أمريكا بدائل لـ"صفقة الحبوب"
صرّح الأستاذ المساعد في الأكاديمية المالية التابعة للحكومة الروسية، أليكسي مارتينوف، بأنه من غير المرجح أن تتمكن أمريكا من إيجاد بدائل لصفقة الحبوب، فمن دون... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T14:43+0000
2023-07-22T14:43+0000
2023-07-22T14:43+0000
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قال مارتينوف لوكالة "سبوتنيك": "لا أرى ما تدور حوله رواية بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي) هذه خدعته التالية. لا أعتقد أن أمريكا ستنجح".وشدد الخبير على أن "المخططات البحرية مستحيلة دون مشاركة روسيا"، خاصة بعد "محاولة سافرة وساخرة لعمل إرهابي ضد جسر القرم، باستخدام الممرات البحرية ذاتها المخصصة لصفقة الحبوب".وأضاف أن رفض روسيا تمديد صفقة الحبوب، والظروف التي يمر بها الاقتصاد الزراعي الأوكراني اليوم، وإطالة أمد الجزء العسكري من الصراع الأوكراني من قبل الغرب، سيؤدي إلى حقيقة أن "العديد من مشتري الحبوب الأوكرانية سيتحولون إلى عقود مباشرة لتوريد الحبوب من روسيا".في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن أمريكا مع حلفائها، تبحث عن بدائل لاتفاق الحبوب في البحر الأسود، لكنها لا ترى إمكانية استبدال الإمدادات المفقودة بالكامل عبر طرق أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230721/واشنطن-أمريكا-مستعدة-للعمل-مع-روسيا-بشأن-تبادل-الأسرى-رغم-الخلافات-1079286136.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير: من غير المرجح أن تجد أمريكا بدائل لـ"صفقة الحبوب"
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صرّح الأستاذ المساعد في الأكاديمية المالية التابعة للحكومة الروسية، أليكسي مارتينوف، بأنه من غير المرجح أن تتمكن أمريكا من إيجاد بدائل لصفقة الحبوب، فمن دون مشاركة روسيا سيكون ذلك مستحيلًا.
قال مارتينوف لوكالة "سبوتنيك": "لا أرى ما تدور حوله رواية بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي) هذه خدعته التالية. لا أعتقد أن أمريكا ستنجح".
وشدد الخبير على أن "المخططات البحرية مستحيلة دون مشاركة روسيا"، خاصة بعد "محاولة سافرة وساخرة لعمل إرهابي ضد جسر القرم، باستخدام الممرات البحرية ذاتها المخصصة لصفقة الحبوب".
وأضاف أن رفض روسيا تمديد صفقة الحبوب، والظروف التي يمر بها الاقتصاد الزراعي الأوكراني اليوم، وإطالة أمد الجزء العسكري من الصراع الأوكراني من قبل الغرب، سيؤدي إلى حقيقة أن "العديد من مشتري الحبوب الأوكرانية سيتحولون إلى عقود مباشرة لتوريد الحبوب من روسيا".
في وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن أمريكا مع حلفائها، تبحث عن بدائل لاتفاق الحبوب في البحر الأسود، لكنها لا ترى إمكانية استبدال الإمدادات المفقودة بالكامل عبر طرق أخرى.