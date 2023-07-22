https://sputnikarabic.ae/20230722/روسيا-تقدم-على-أول-خطوة-تاريخية-بشأن-الانترنت-المحلي-1079297882.html
روسيا تقدم على أول خطوة تاريخية بشأن الانترنت المحلي
روسيا تقدم على أول خطوة تاريخية بشأن الانترنت المحلي
أعلنت شركة روسية متخصصة بالاتصالات الرقمية والانترنت، يوم أمس الجمعة، عن إطلاق أول ثلاثة أقمار اصطناعية محلية من قاعدة فوستوشني الفضائية. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T10:07+0000
2023-07-22T10:07+0000
2023-07-22T10:07+0000
روسيا
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ونشرت الشركة الروسية مقطع فيديو لعملية إطلاق الأقمار الاصطنائية إلى الفضاء والمدار وبعد ساعات من البرمجة والاتصالات تمت عملية التواصل وسجلت أول عملية لنقل البيانات إلى الحاسوب وسجل نحو 100 ميغابيت في الثانية.وأشارت الشركة الروسية إلى أن الهدف من المشروع هو إنشاء خدمة وصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التجارية والتي تعمل في مدارات منخفضة وبسرعة عالية وبأقل تأخير ممكن.ومن المقرر أنه سيبدأ عملها في عام 2027 واعتبارا من عام 2025، من المخطط إطلاق 10-12 صاروخا سنويا في المدار، حيث يتم وضع حوالي 15 قمرا صناعيا في صاروخ واحد.وفي المجموع، بحلول عام 2035، سيتم إنشاء وإطلاق أكثر من 900 قمر صناعي محلي في مدار منخفض في المدار سيوفرون الإنترنت عبر الأقمار الصناعية عالي السرعة للمقيمين في كل روسيا.وتهدف الخطط إلى توفير خدمات الوصول إلى النطاق العريض باستخدام المركبات الفضائية الروسية في 75 دولة حول العالم.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا تقدم على أول خطوة تاريخية بشأن الانترنت المحلي
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أعلنت شركة روسية متخصصة بالاتصالات الرقمية والانترنت، يوم أمس الجمعة، عن إطلاق أول ثلاثة أقمار اصطناعية محلية من قاعدة فوستوشني الفضائية.
ونشرت الشركة الروسية مقطع فيديو لعملية إطلاق الأقمار الاصطنائية إلى الفضاء والمدار وبعد ساعات من البرمجة والاتصالات تمت عملية التواصل وسجلت أول عملية لنقل البيانات إلى الحاسوب وسجل نحو 100 ميغابيت في الثانية.
وأشارت الشركة الروسية إلى أن الهدف من المشروع هو إنشاء خدمة وصول إلى الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التجارية والتي تعمل في مدارات منخفضة وبسرعة عالية وبأقل تأخير ممكن.
ومن المقرر أنه سيبدأ عملها في عام 2027 واعتبارا من عام 2025، من المخطط إطلاق 10-12 صاروخا سنويا في المدار، حيث يتم وضع حوالي 15 قمرا صناعيا في صاروخ واحد.
وفي المجموع، بحلول عام 2035، سيتم إنشاء وإطلاق أكثر من 900 قمر صناعي محلي في مدار منخفض في المدار سيوفرون الإنترنت عبر الأقمار الصناعية عالي السرعة للمقيمين في كل روسيا.
وتهدف الخطط إلى توفير خدمات الوصول إلى النطاق العريض باستخدام المركبات الفضائية الروسية في 75 دولة حول العالم.