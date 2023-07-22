https://sputnikarabic.ae/20230722/سلطات-بيلغورود-الروسية-القوات-الأوكرانية-قصفت-المقاطعة--بذخائر-عنقودية--عاجل-1079296803.html

سلطات بيلغورود الروسية: القوات الأوكرانية قصفت المقاطعة بذخائر عنقودية

سلطات بيلغورود الروسية: القوات الأوكرانية قصفت المقاطعة بذخائر عنقودية

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت على قرية غورافليفكا في بيلغورود، ذخائر عنقودية. 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T09:05+0000

2023-07-22T09:05+0000

2023-07-22T09:13+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال: "قصفت القوات الأوكرانية بلدة في بيلغورود بذخائر عنقودية و21 قذيفة مدفعية".وكتب على قناته على تلغرم: "معلومات عن الضربات التي شنتها القوات الأوكرانية على منطقتنا في 21 تموز/يوليو: في منطقة بيلغورود، أطلقت أيضًا 21 قذيفة مدفعية وثلاث ذخائر عنقودية من نظام الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ على قرية جورافليفكا".وأضاف: "تعرضت القرية للهجوم بمساعدة طائرة دون طيار وأطلقت قنابل - تم تسجيل 10 طلقات".ووفقا له: "أسقط العدو عبوة ناسفة واحدة من طائرة دون طيار". وأضاف "ليس هناك ضحايا أو أضرار في أي من أحياء المنطقة".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت السلطات في مقاطعة زابوروجيه للصحفيين أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة توكماك في المقاطعة بالذخائر العنقودية وفقا للمعلومات الأولية.وكانت أمريكا قد أعلنت، في 7 يوليو /تموز الجاري، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد تهدف إلى إطالة أمد الأزمة.يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، إذ تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه في حال سلمت الولايات المتحدة الأمريكية ذخائر عنقودية إلى كييف، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل مماثلة ضد الجيش الأوكراني ردًا على ذلك.وقال شويغو للصحفيين: "إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كرد فعل".ولفت شويغو إلى تفوق الذخائر العنقودية الروسية على نظيراتها الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20230721/الأمم-المتحدة-تعرب-عن-قلقها-إزاء-تقارير-استخدام-أوكرانيا-للذخائر-العنقودية-الأمريكية-1079287816.html

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