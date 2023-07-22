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https://sputnikarabic.ae/20230722/ضابط-أمريكي-الناتو-خائف-للغاية-من-تحرك-الجيش-الروسي-على-الحدود-البولندية--1079301998.html
ضابط أمريكي: الناتو "خائف للغاية" من تحرك الجيش الروسي على الحدود البولندية
ضابط أمريكي: الناتو "خائف للغاية" من تحرك الجيش الروسي على الحدود البولندية
أعلن ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الهزيمة السريعة للجيش الأوكراني جعلت "الناتو" قلقًا للغاية بشأن احتمال اقتراب الجيش الروسي من حدود بولندا. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T13:19+0000
2023-07-22T13:19+0000
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وقال ريتر: "لم يتم تعزيز الكتيبة في بولندا لأنهم اعتقدوا أن أوكرانيا ستنتصر في هذه الحرب. من الواضح أن هذا لن يحدث، وقريبًا جدًا سيتعين على الناتو التعامل مع جيش روسي منتصر بحجم هائل على حدودهم. إنهم خائفون (الناتو)".وقال: "لم يتوقع الغرب أن تقترب روسيا من الحدود الشرقية للتحالف".وأضاف: "يتعين على القيادة الأمريكية الآن اتخاذ إجراءات لتقوية انقساماتها في بولندا من أجل منع الذعر في الكتلة العسكرية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230722/القوات-الروسية-تصد-14-هجوما-على-محور-دونيتسك-وتحيد-نحو-800-عسكري-أوكراني-1079299335.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ضابط أمريكي: الناتو "خائف للغاية" من تحرك الجيش الروسي على الحدود البولندية

13:19 GMT 22.07.2023
© NATOالناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© NATO
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أعلن ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الهزيمة السريعة للجيش الأوكراني جعلت "الناتو" قلقًا للغاية بشأن احتمال اقتراب الجيش الروسي من حدود بولندا.
وقال ريتر: "لم يتم تعزيز الكتيبة في بولندا لأنهم اعتقدوا أن أوكرانيا ستنتصر في هذه الحرب. من الواضح أن هذا لن يحدث، وقريبًا جدًا سيتعين على الناتو التعامل مع جيش روسي منتصر بحجم هائل على حدودهم. إنهم خائفون (الناتو)".
وقال: "لم يتوقع الغرب أن تقترب روسيا من الحدود الشرقية للتحالف".
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
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وأضاف: "يتعين على القيادة الأمريكية الآن اتخاذ إجراءات لتقوية انقساماتها في بولندا من أجل منع الذعر في الكتلة العسكرية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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