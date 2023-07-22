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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/ضابط-أمريكي-تقسيم-أوكرانيا-يؤدي-لصراع-داخل-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-1079297160.html
ضابط أمريكي: تقسيم أوكرانيا يؤدي لصراع داخل الاتحاد الأوروبي والناتو
ضابط أمريكي: تقسيم أوكرانيا يؤدي لصراع داخل الاتحاد الأوروبي والناتو
صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن أوكرانيا ستفقد جزءًا من أراضيها نتيجة ضم أراضيها إلى بولندا ورومانيا والمجر. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T09:40+0000
2023-07-22T09:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
بولندا
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وقال ريتر على قناة في "يوتيوب": "من المستحيل تجنب حقيقة أن بولندا ستأتي وستأخذ في غرب أوكرانيا. سيمكن هذا رومانيا من ضم بعض الأراضي. والمجر ستفعل الشيء نفسه".وأضاف: "بولندا عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي. إذا بدأت بولندا في انتزاع الأراضي من أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى نشوب صراع بين البولنديين وبقية أوروبا وستبدأ أوروبا في الانهيار".في اليوم السابق، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، قال فلاديمير بوتين إن بولندا تريد التدخل في الصراع في أوكرانيا. وحث وارسو على ألا تنسى أنها حصلت على أرض كبيرة نتيجة جهود الاتحاد السوفيتي وموقف ستالين.وأصدر تعليماته لرئيس جهاز المخابرات الخارجية، سيرجي ناريشكين، لتتبع خططها.
https://sputnikarabic.ae/20230721/بوتين-توريد-أسلحة-ومرتزقة-ومستشارين-لم-يساعد-كييف-على-اختراق-جبهة-الجيش-الروسي-1079268426.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, بولندا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, بولندا

ضابط أمريكي: تقسيم أوكرانيا يؤدي لصراع داخل الاتحاد الأوروبي والناتو

09:40 GMT 22.07.2023
© archello.comمقر الناتو الجديد
مقر الناتو الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© archello.com
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صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن أوكرانيا ستفقد جزءًا من أراضيها نتيجة ضم أراضيها إلى بولندا ورومانيا والمجر.
وقال ريتر على قناة في "يوتيوب": "من المستحيل تجنب حقيقة أن بولندا ستأتي وستأخذ في غرب أوكرانيا. سيمكن هذا رومانيا من ضم بعض الأراضي. والمجر ستفعل الشيء نفسه".

وأشار ريتر أيضًا إلى أن تقسيم أوكرانيا سيؤدي إلى صراع داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وأضاف: "بولندا عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي. إذا بدأت بولندا في انتزاع الأراضي من أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى نشوب صراع بين البولنديين وبقية أوروبا وستبدأ أوروبا في الانهيار".

ووفقا له، لن تتدخل روسيا في هذه العملية

القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: توريد أسلحة ومرتزقة ومستشارين لم يساعد كييف على اختراق جبهة الجيش الروسي
أمس, 10:31 GMT
في اليوم السابق، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، قال فلاديمير بوتين إن بولندا تريد التدخل في الصراع في أوكرانيا. وحث وارسو على ألا تنسى أنها حصلت على أرض كبيرة نتيجة جهود الاتحاد السوفيتي وموقف ستالين.
وأصدر تعليماته لرئيس جهاز المخابرات الخارجية، سيرجي ناريشكين، لتتبع خططها.
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