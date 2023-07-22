https://sputnikarabic.ae/20230722/ضابط-أمريكي-تقسيم-أوكرانيا-يؤدي-لصراع-داخل-الاتحاد-الأوروبي-والناتو-1079297160.html
ضابط أمريكي: تقسيم أوكرانيا يؤدي لصراع داخل الاتحاد الأوروبي والناتو
ضابط أمريكي: تقسيم أوكرانيا يؤدي لصراع داخل الاتحاد الأوروبي والناتو
صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن أوكرانيا ستفقد جزءًا من أراضيها نتيجة ضم أراضيها إلى بولندا ورومانيا والمجر. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T09:40+0000
2023-07-22T09:40+0000
2023-07-22T09:40+0000
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وقال ريتر على قناة في "يوتيوب": "من المستحيل تجنب حقيقة أن بولندا ستأتي وستأخذ في غرب أوكرانيا. سيمكن هذا رومانيا من ضم بعض الأراضي. والمجر ستفعل الشيء نفسه".وأضاف: "بولندا عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي. إذا بدأت بولندا في انتزاع الأراضي من أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى نشوب صراع بين البولنديين وبقية أوروبا وستبدأ أوروبا في الانهيار".في اليوم السابق، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، قال فلاديمير بوتين إن بولندا تريد التدخل في الصراع في أوكرانيا. وحث وارسو على ألا تنسى أنها حصلت على أرض كبيرة نتيجة جهود الاتحاد السوفيتي وموقف ستالين.وأصدر تعليماته لرئيس جهاز المخابرات الخارجية، سيرجي ناريشكين، لتتبع خططها.
https://sputnikarabic.ae/20230721/بوتين-توريد-أسلحة-ومرتزقة-ومستشارين-لم-يساعد-كييف-على-اختراق-جبهة-الجيش-الروسي-1079268426.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, بولندا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, بولندا
ضابط أمريكي: تقسيم أوكرانيا يؤدي لصراع داخل الاتحاد الأوروبي والناتو
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صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، أن أوكرانيا ستفقد جزءًا من أراضيها نتيجة ضم أراضيها إلى بولندا ورومانيا والمجر.
وقال ريتر على قناة في "يوتيوب"
: "من المستحيل تجنب حقيقة أن بولندا ستأتي وستأخذ في غرب أوكرانيا. سيمكن هذا رومانيا من ضم بعض الأراضي. والمجر ستفعل الشيء نفسه".
وأشار ريتر أيضًا إلى أن تقسيم أوكرانيا سيؤدي إلى صراع داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وأضاف: "بولندا عضو في الناتو والاتحاد الأوروبي. إذا بدأت بولندا في انتزاع الأراضي من أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى نشوب صراع بين البولنديين وبقية أوروبا وستبدأ أوروبا في الانهيار".
ووفقا له، لن تتدخل روسيا في هذه العملية
في اليوم السابق، في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، قال فلاديمير بوتين إن بولندا تريد التدخل في الصراع في أوكرانيا. وحث وارسو على ألا تنسى أنها حصلت على أرض كبيرة نتيجة جهود الاتحاد السوفيتي وموقف ستالين.
وأصدر تعليماته لرئيس جهاز المخابرات الخارجية، سيرجي ناريشكين، لتتبع خططها.