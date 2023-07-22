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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/ضابط-في-الناتو-يحذر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-من-مناورة-بوتين-القادمة-1079294703.html
ضابط في الناتو يحذر القوات المسلحة الأوكرانية من مناورة بوتين القادمة
ضابط في الناتو يحذر القوات المسلحة الأوكرانية من مناورة بوتين القادمة
صرح الضابط المتقاعد في الناتو، ستافروس أتلامازوغلو أن الهجوم المضاد للجيش الروسي في شرق أوكرانيا سيضرب القوات المسلحة الأوكرانية ويوقف تقدمهم. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T08:03+0000
2023-07-22T08:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال أتلامازوغلو: "منذ بداية يونيو، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا واسع النطاق في دونباس وجنوب أوكرانيا".وأضاف: "وردا على ذلك، نظمت القوات الروسية دفاعًا قويًا وواسع النطاق، مما أدى إلى إبطاء تقدم القوات الأوكرانية المجهزة بأسلحة غربية".وبحسب أتلامازوغلو مقالا في مجلة "19fortyfive"، إذا أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة هجومية قوامها 100 ألف جندي من الجيش الروسي بشن هجوم مضاد على القوات المسلحة الأوكرانية في الشرق، فإن هذا سيضرب الأوكرانيين ويوقف هجومهم على خط التماس.وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي.وأعلن شويغو في بيان "تدمير الجيش الروسي 21 طائرة أوكرانية، و5 طائرات هليكوبتر، و1244دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى منذ بداية الهجوم المضاد".وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".أقرا أيضا: جندي أوكراني يكشف ثمن كارثة "الهجوم المضاد"... فيديوأقرا أيضا: خبير استراتيجي بريطاني يكشف سر فشل الهجوم الأوكراني المضادأقرا أيضا: مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعباقرأ المزيد: قوات روسية تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية... فيديواقرأ المزيد: البحرية الروسية تستهدف بضربة ضخمة منشآت أوكرانية تحضر هجمات إرهابية بالمسيرات.. فيديو
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

ضابط في الناتو يحذر القوات المسلحة الأوكرانية من مناورة بوتين القادمة

08:03 GMT 22.07.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Libkos
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صرح الضابط المتقاعد في الناتو، ستافروس أتلامازوغلو أن الهجوم المضاد للجيش الروسي في شرق أوكرانيا سيضرب القوات المسلحة الأوكرانية ويوقف تقدمهم.
وقال أتلامازوغلو: "منذ بداية يونيو، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا واسع النطاق في دونباس وجنوب أوكرانيا".
وأضاف: "وردا على ذلك، نظمت القوات الروسية دفاعًا قويًا وواسع النطاق، مما أدى إلى إبطاء تقدم القوات الأوكرانية المجهزة بأسلحة غربية".
وبحسب أتلامازوغلو مقالا في مجلة "19fortyfive"، إذا أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة هجومية قوامها 100 ألف جندي من الجيش الروسي بشن هجوم مضاد على القوات المسلحة الأوكرانية في الشرق، فإن هذا سيضرب الأوكرانيين ويوقف هجومهم على خط التماس.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: توريد أسلحة ومرتزقة ومستشارين لم يساعد كييف على اختراق جبهة الجيش الروسي
أمس, 10:31 GMT
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي.
وأعلن شويغو في بيان "تدمير الجيش الروسي 21 طائرة أوكرانية، و5 طائرات هليكوبتر، و1244دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى منذ بداية الهجوم المضاد".
وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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