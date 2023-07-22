https://sputnikarabic.ae/20230722/ضابط-في-الناتو-يحذر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-من-مناورة-بوتين-القادمة-1079294703.html

ضابط في الناتو يحذر القوات المسلحة الأوكرانية من مناورة بوتين القادمة

ضابط في الناتو يحذر القوات المسلحة الأوكرانية من مناورة بوتين القادمة

صرح الضابط المتقاعد في الناتو، ستافروس أتلامازوغلو أن الهجوم المضاد للجيش الروسي في شرق أوكرانيا سيضرب القوات المسلحة الأوكرانية ويوقف تقدمهم. 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T08:03+0000

2023-07-22T08:03+0000

2023-07-22T08:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال أتلامازوغلو: "منذ بداية يونيو، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا واسع النطاق في دونباس وجنوب أوكرانيا".وأضاف: "وردا على ذلك، نظمت القوات الروسية دفاعًا قويًا وواسع النطاق، مما أدى إلى إبطاء تقدم القوات الأوكرانية المجهزة بأسلحة غربية".وبحسب أتلامازوغلو مقالا في مجلة "19fortyfive"، إذا أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجموعة هجومية قوامها 100 ألف جندي من الجيش الروسي بشن هجوم مضاد على القوات المسلحة الأوكرانية في الشرق، فإن هذا سيضرب الأوكرانيين ويوقف هجومهم على خط التماس.وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي.وأعلن شويغو في بيان "تدمير الجيش الروسي 21 طائرة أوكرانية، و5 طائرات هليكوبتر، و1244دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى منذ بداية الهجوم المضاد".وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".أقرا أيضا: جندي أوكراني يكشف ثمن كارثة "الهجوم المضاد"... فيديوأقرا أيضا: خبير استراتيجي بريطاني يكشف سر فشل الهجوم الأوكراني المضادأقرا أيضا: مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعباقرأ المزيد: قوات روسية تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية... فيديواقرأ المزيد: البحرية الروسية تستهدف بضربة ضخمة منشآت أوكرانية تحضر هجمات إرهابية بالمسيرات.. فيديو

https://sputnikarabic.ae/20230721/بوتين-توريد-أسلحة-ومرتزقة-ومستشارين-لم-يساعد-كييف-على-اختراق-جبهة-الجيش-الروسي-1079268426.html

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