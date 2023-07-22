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مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" خلال قصف أوكراني في مقاطعة زابوروجيه
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/ضابط-مخابرات-أمريكي-يكشف-واقعة-الانتصار-المحتوم-والغرب-يتفرج--1079300158.html
ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج
ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج
كشف ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الدول الغربية تعلم بالفعل أن روسيا ستنتصر في الصراع في أوكرانيا. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T12:14+0000
2023-07-22T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات الضابط الأمريكي السابق ريتر خلال مقابلة على قناة Gegenpol الألمانية على منصة "يوتيوب" قال خلالها إن "روسيا في الوقت الراهن تربح بشكل حاسم في ساحة المعركة والغرب الجماعي يدرك بالفعل بشكل تدريجي أن روسيا لن تهزم فحسب، بل على العكس من ذلك، ستنتصر".وأشار ريتر إلى أن أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يقولون بشكل متزايد إن كييف لن تكون قادرة على تنفيذ هجوم مضاد ناجح.وأضاف ريتر أنه بالإضافة إلى ذلك، بدأ المسؤولون الأمريكيون يعلنون أن البلاد ليس لديها طائرات مقاتلة وذخيرة لأوكرانيا.وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، عن عصيان الجيش الأوكراني لأوامر القادة والهروب الجماعي من القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230722/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-سلوك-زيلينسكي-على-المسرح-الدولي-يدمر-العلاقات-مع-الغرب-1079294507.html
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العالم
العالم

ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج

12:14 GMT 22.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كشف ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الدول الغربية تعلم بالفعل أن روسيا ستنتصر في الصراع في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات الضابط الأمريكي السابق ريتر خلال مقابلة على قناة Gegenpol الألمانية على منصة "يوتيوب" قال خلالها إن "روسيا في الوقت الراهن تربح بشكل حاسم في ساحة المعركة والغرب الجماعي يدرك بالفعل بشكل تدريجي أن روسيا لن تهزم فحسب، بل على العكس من ذلك، ستنتصر".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: سلوك زيلينسكي على المسرح الدولي يدمر العلاقات مع الغرب
07:51 GMT
وأشار ريتر إلى أن أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يقولون بشكل متزايد إن كييف لن تكون قادرة على تنفيذ هجوم مضاد ناجح.
وأضاف ريتر أنه بالإضافة إلى ذلك، بدأ المسؤولون الأمريكيون يعلنون أن البلاد ليس لديها طائرات مقاتلة وذخيرة لأوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، عن عصيان الجيش الأوكراني لأوامر القادة والهروب الجماعي من القوات المسلحة الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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