https://sputnikarabic.ae/20230722/ضابط-مخابرات-أمريكي-يكشف-واقعة-الانتصار-المحتوم-والغرب-يتفرج--1079300158.html
ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج
ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج
كشف ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الدول الغربية تعلم بالفعل أن روسيا ستنتصر في الصراع في أوكرانيا. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T12:14+0000
2023-07-22T12:14+0000
2023-07-22T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات الضابط الأمريكي السابق ريتر خلال مقابلة على قناة Gegenpol الألمانية على منصة "يوتيوب" قال خلالها إن "روسيا في الوقت الراهن تربح بشكل حاسم في ساحة المعركة والغرب الجماعي يدرك بالفعل بشكل تدريجي أن روسيا لن تهزم فحسب، بل على العكس من ذلك، ستنتصر".وأشار ريتر إلى أن أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يقولون بشكل متزايد إن كييف لن تكون قادرة على تنفيذ هجوم مضاد ناجح.وأضاف ريتر أنه بالإضافة إلى ذلك، بدأ المسؤولون الأمريكيون يعلنون أن البلاد ليس لديها طائرات مقاتلة وذخيرة لأوكرانيا.وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، عن عصيان الجيش الأوكراني لأوامر القادة والهروب الجماعي من القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230722/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-سلوك-زيلينسكي-على-المسرح-الدولي-يدمر-العلاقات-مع-الغرب-1079294507.html
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سبوتنيك عربي
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العالم
ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج
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كشف ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن الدول الغربية تعلم بالفعل أن روسيا ستنتصر في الصراع في أوكرانيا.
وجاءت تصريحات الضابط الأمريكي السابق ريتر خلال مقابلة على قناة Gegenpol
الألمانية على منصة "يوتيوب" قال خلالها إن "روسيا في الوقت الراهن تربح بشكل حاسم في ساحة المعركة والغرب الجماعي يدرك بالفعل بشكل تدريجي أن روسيا لن تهزم فحسب، بل على العكس من ذلك، ستنتصر".
وأشار ريتر إلى أن أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يقولون بشكل متزايد إن كييف لن تكون قادرة على تنفيذ هجوم مضاد ناجح.
وأضاف ريتر أنه بالإضافة إلى ذلك، بدأ المسؤولون الأمريكيون يعلنون أن البلاد ليس لديها طائرات مقاتلة وذخيرة لأوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال المستشار السابق لرئيس البنتاغون، الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، عن عصيان الجيش الأوكراني لأوامر القادة والهروب الجماعي من القوات المسلحة الأوكرانية.