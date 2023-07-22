https://sputnikarabic.ae/20230722/مؤشر-باسبورت-إندكس-الإمارات-تتصدر-قائمة-أقوى-جوازات-السفر-عالميا-1079294194.html

مؤشر "باسبورت إندكس": الإمارات تتصدر قائمة أقوى جوازات السفر عالميا

مؤشر "باسبورت إندكس": الإمارات تتصدر قائمة أقوى جوازات السفر عالميا

أفاد "مؤشر باسبورت إندكس" التابع لشركة آرتون كابيتال، شركة الاستشارات المالية الدولية، أنه وفقا لأحدث تصنيف لأقوى جوازات السفر في العالم، يحتل جواز السفر... 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T07:44+0000

2023-07-22T07:44+0000

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ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية أن جواز السفر الإماراتي يتصدر قائمة أقوى الجوازات عالميا حاليا بفارق 5 نقاط عن المركز الثاني الذي تشترك فيه جوازات السفر من 11 دولة.يوضح المؤشر، وهو المقياس الوحيد للتنقل العالمي الفعلي، أن جوازات السفر الإماراتية لديها حاليا 180 نقطة بدون تأشيرة ، مما يسمح لحامليها بدخول 127 دولة دون تأشيرة مسبقة، بالإضافة إلى 53 دولة أخرى حيث يمكن الحصول على التأشيرات إلكترونيا أو عند الوصول، لما مجموعه 180 دولة، وفقا للمؤشر، يمكن دخول 91% من 198 دولة في العالم المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.وكانت سنغافورة قد تصدرت قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، بحسب مؤشر شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، وذلك لخامس سنة على التوالي، إذ يمكن لحاملي هذا الجواز، السفر إلى 193 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة، وجاءت كل من ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في المركز الثاني، إذ يمكن لحاملي جوازاتهم السفر إلى 190 وجهة دون تأشيرة.كما جاءت بعض الدول الأخرى في المركز الثالث، مثل النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد، والتي يمكن لحاملي جنسية هذه الدول السفر إلى 189 دولة دون تأشيرة.وتتراوح الدول التي تحتل المراكز الرفيعة في مؤشر قوة جواز السفر الوطني بين 182 و188 وجهة، إذ يمكن لحاملي جوازات سفر هذه الدول السفر إلى هذا العدد من الدول دون تأشيرة مسبقة.

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