https://sputnikarabic.ae/20230722/محافظ-إدلب-الدولة-السورية-على-أتم-الاستعداد-لاستقبال-مرضى-السرطان-بالمناطق-الساخنة-1079298031.html
محافظ إدلب: الدولة السورية على أتم الاستعداد لاستقبال مرضى السرطان بالمناطق الساخنة
محافظ إدلب: الدولة السورية على أتم الاستعداد لاستقبال مرضى السرطان بالمناطق الساخنة
قال محافظ إدلب، ثائر سلهب، إن الحكومة السورية جاهزة تماما لاستقبال كافة الحالات الطبية التي يتطلب وضعها الصحي عناية في مشافي الدولة السورية. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T10:19+0000
2023-07-22T10:19+0000
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وأَضاف المحافظ سلهب في حديثه من وكالة"سبوتنيك": "تصلنا يوميا عشرات المناشدات يوميا من الأهالي المتواجدين داخل مناطق سيطرة المجموعات المسلحة، ويعانون من أمراض مزمنة ومنها السرطان".وأوضح سلهب تعليقا على معلومات وضعتها "سبوتنيك" بين يديه، حول أعداد المصابين بالسرطان في المناطق خارج سيطرة الدولة السورية في إدلب: "نحن على أتم الاستعداد لاستقبال جميع الحالات، لكن المجموعات المسلحة تمنع خروج المرضى من مناطق سيطرتها باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية منذ عدة سنوات".وكانت مصادر أهلية في ريف إدلب كشفت لـ "سبوتنيك": أن ما يقارب 2360 مصابا بالسرطان يعانون من عدم توفر أي من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان، بالإضافة إلى عدم وجود أي مركز مختص لعلاج مرضى الأورام السرطانية.وأشارت المصادر إلى أن حياة هؤلاء مهددة بالخطر المحدق نتيجة غياب البنية اللازمة لتقديم الرعاية الطبية لهم."النصرة" و"تركيا" يرفضان!وكانت الدولة السورية عملت سابقا، وبإشراف روسي، على افتتاح عدة معابر إنسانية بريف إدلب بهدف السماح للمدنيين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة المسلحين باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية بما فيهم طلاب الشهادتين الأساسي والثانوي والحالات المرضية المزمنة ومرضى السرطان، إلا أن المجموعات المسلحة رفضت خروجهم وهددتهم بالاعتقال والقتل.
https://sputnikarabic.ae/20230722/الجولانيون-يحيون-الأردن-ويطالبون-الدول-العربية-بإسقاط-شرط-الجنسية-الإسرائيلية-لزيارتها-1079296461.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
محافظ إدلب: الدولة السورية على أتم الاستعداد لاستقبال مرضى السرطان بالمناطق الساخنة
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قال محافظ إدلب، ثائر سلهب، إن الحكومة السورية جاهزة تماما لاستقبال كافة الحالات الطبية التي يتطلب وضعها الصحي عناية في مشافي الدولة السورية.
وأَضاف المحافظ سلهب في حديثه من وكالة"سبوتنيك": "تصلنا يوميا عشرات المناشدات يوميا من الأهالي المتواجدين داخل مناطق سيطرة المجموعات المسلحة، ويعانون من أمراض مزمنة ومنها السرطان".
وأشار إلى أنه لا يوجد أي مراكز طبية أو أدوية نوعية متخصصة لعلاج المرضى في تلك المناطق.
وأوضح سلهب تعليقا على معلومات وضعتها "سبوتنيك" بين يديه، حول أعداد المصابين بالسرطان في المناطق خارج سيطرة الدولة السورية في إدلب: "نحن على أتم الاستعداد لاستقبال جميع الحالات، لكن المجموعات المسلحة تمنع خروج المرضى من مناطق سيطرتها باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية منذ عدة سنوات".
وختم سلهب حديثة: الدولة السورية معنية وملتزمة بتقديم كافة الخدمات الطبية وغيرها لكل المواطنيين السوريين في أي بقعة من حدود الوطن.
وكانت مصادر أهلية في ريف إدلب كشفت لـ "سبوتنيك": أن ما يقارب 2360 مصابا بالسرطان يعانون من عدم توفر أي من الأدوية الخاصة بعلاج السرطان، بالإضافة إلى عدم وجود أي مركز مختص لعلاج مرضى الأورام السرطانية.
وأشارت المصادر إلى أن حياة هؤلاء مهددة بالخطر المحدق نتيجة غياب البنية اللازمة لتقديم الرعاية الطبية لهم.
"النصرة" و"تركيا" يرفضان!
وأضافت المصادر أن الحكومة التركية أصدرت أوامر بمنع استقبال أي حالة مرضية من مرضى السرطان ضمن مشافيها دون وجود أي أسباب حقيقية لمنع خروج المرضى باتجاه الأراضي التركية التي يتوفر بها عدة مركز مختصة لعلاج مرضى السرطان بكافة الولايات.
وكانت الدولة السورية عملت سابقا، وبإشراف روسي، على افتتاح عدة معابر إنسانية بريف إدلب بهدف السماح للمدنيين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة المسلحين باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية بما فيهم طلاب الشهادتين الأساسي والثانوي والحالات المرضية المزمنة ومرضى السرطان، إلا أن المجموعات المسلحة رفضت خروجهم وهددتهم بالاعتقال والقتل.