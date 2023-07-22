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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-زيلينسكي-يجر-الناتو-إلى-صراع-مع-روسيا-1079306129.html
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يجر الناتو إلى صراع مع روسيا
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يجر الناتو إلى صراع مع روسيا
صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن زيلينسكي قد يجر دول منطقة البحر الأسود، الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، إلى صراع مع روسيا. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T15:43+0000
2023-07-22T15:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال سوسكين في مدونته على "يوتيوب": "أوكرانيا تتجه نحو الأعمال المتطرفة. لن ينظر زيلينسكي، بصفته طرفًا في الحرب، إلى أي شخص، ولا إلى أي نصائح، وتم قطع أي صمامات من أجل وقف الأعمال العدائية".ووفقا له، قد تؤدي الخطوات الخطيرة الرئيس الأوكراني والوضع المتوتر في المنطقة إلى حقيقة أن دول في "الناتو" مثل رومانيا وبلغاريا ستشارك في الصراع. وهناك خطر أن يتحول البحر الأسود إلى مسرح مفتوح للعمليات العسكرية.في وقت سابق، صرحت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه اعتبارًا من 21 يوليو/ حزيران، ستعتبر كييف أن السفن التي تسافر عبر البحر الأسود إلى الموانئ الروسية تحمل شحنات عسكرية.وفي وقت سابق، صرح أوليغ سوسكينبأن سلوك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على المسرح الدولي يعرض علاقات الدولة مع الغرب للخطر.وقال سوسكين: "ما فعله زيلينسكي هو فضيحة دبلوماسية ضخمة". ووفقًا له، فإن الإجراءات الأخيرة للرئيس الأوكراني تثير القلق والشكوك حول قدرته على القيادة.
https://sputnikarabic.ae/20230722/برلماني-روسي-زيلينسكي-ينتقم-من-سكان-القرم-لإرادتهم-في-العيش-والتطور-1079303576.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلينسكي يجر الناتو إلى صراع مع روسيا

15:43 GMT 22.07.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، بأن زيلينسكي قد يجر دول منطقة البحر الأسود، الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، إلى صراع مع روسيا.
وقال سوسكين في مدونته على "يوتيوب": "أوكرانيا تتجه نحو الأعمال المتطرفة. لن ينظر زيلينسكي، بصفته طرفًا في الحرب، إلى أي شخص، ولا إلى أي نصائح، وتم قطع أي صمامات من أجل وقف الأعمال العدائية".
ووفقا له، قد تؤدي الخطوات الخطيرة الرئيس الأوكراني والوضع المتوتر في المنطقة إلى حقيقة أن دول في "الناتو" مثل رومانيا وبلغاريا ستشارك في الصراع. وهناك خطر أن يتحول البحر الأسود إلى مسرح مفتوح للعمليات العسكرية.
في وقت سابق، صرحت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه اعتبارًا من 21 يوليو/ حزيران، ستعتبر كييف أن السفن التي تسافر عبر البحر الأسود إلى الموانئ الروسية تحمل شحنات عسكرية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
برلماني روسي: زيلينسكي ينتقم من سكان القرم لإرادتهم في العيش والتطور
13:58 GMT
وفي وقت سابق، صرح أوليغ سوسكينبأن سلوك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على المسرح الدولي يعرض علاقات الدولة مع الغرب للخطر.
وقال سوسكين: "ما فعله زيلينسكي هو فضيحة دبلوماسية ضخمة". ووفقًا له، فإن الإجراءات الأخيرة للرئيس الأوكراني تثير القلق والشكوك حول قدرته على القيادة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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