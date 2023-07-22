https://sputnikarabic.ae/20230722/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-سلوك-زيلينسكي-على-المسرح-الدولي-يدمر-العلاقات-مع-الغرب-1079294507.html

مستشار الرئيس الأوكراني السابق: سلوك زيلينسكي على المسرح الدولي يدمر العلاقات مع الغرب

مستشار الرئيس الأوكراني السابق: سلوك زيلينسكي على المسرح الدولي يدمر العلاقات مع الغرب

صرح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، أن سلوك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على المسرح الدولي يعرض علاقات الدولة مع الغرب للخطر. 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T07:51+0000

2023-07-22T07:51+0000

2023-07-22T07:51+0000

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وقال سوسكين في مدونته على "يوتيوب": "ما فعله زيلينسكي هو فضيحة دبلوماسية ضخمة".ووفقًا له، فإن الإجراءات الأخيرة للرئيس الأوكراني تثير القلق والشكوك حول قدرته على القيادة.وأضاف: "طرد السفير في المملكة المتحدة، فاديم بريستايكو، دون أي تفسير، وسخر بفظاظة من وزير دفاع المملكة المتحدة، بن والاس".وفقًا للمستشار السابق، كلاهما، قد فعل الكثير لبلاده، وهذه الهستيريا ستعرض علاقات أوكرانيا مع حلفائها للخطر، وسرعان ما ستحرمها تمامًا من أي دعم.وأشار إلى أن زيلينسكي على وشك الانهيار العقلي. وحذر سوسكين "الشيء التالي معروف، قد يكون انهيار. إنه يقترب أكثر فأكثر.وطرد زيلينسكي، يوم الجمعة، السفير لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو، الذي كان قد انتقده في وقت سابق، بقوله إنه يشكر وزير الدفاع البريطاني بن والاس كل صباح على المساعدة العسكرية.في وقت سابق، قال والاس إن أوكرانيا يجب أن تكون أكثر امتنانًا للمساعدة التي قدمها الغرب. قال زيلينسكي، في تعليقه على بيانه، إنه يمكن أن يشكر والاس كل صباح. ندد بريستايكو في 13 يوليو برد زيلينسكي، واصفا سخريته بأنها غير صحية.

https://sputnikarabic.ae/20230722/برلماني-ألماني-أوكرانيا-مثل-مدمن-المخدرات-تتوسل-بكل-الطرق-1079293234.html

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