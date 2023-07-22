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https://sputnikarabic.ae/20230722/مصدر-أمني-عراقي-إعفاء-قائد-شرطة-حماية-السفارات-الأجنبية-من-منصبه-1079302800.html
مصدر أمني عراقي: إعفاء قائد شرطة حماية السفارات الأجنبية من منصبه
مصدر أمني عراقي: إعفاء قائد شرطة حماية السفارات الأجنبية من منصبه
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بإعفاء قائد شرطة حماية السفارات الأجنبية في العراق وتعيين آخر، على خلفية حرق سفارة السويد. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T13:39+0000
2023-07-22T13:39+0000
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العراق
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وأكد المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم "إعفاء مدير مديرية شرطة حماية السفارات الأجنبية اللواء حسن شوكت وتكليف مشتاق الحميري بدلا منه عقب حرق السفارة السويدية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة العراقية أن "هناك محاولة لإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية"، داعياً المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية.وفي سياق متصل، نظم المتظاهرون العراقيون مظاهرات غاضبة في العاصمة بغداد احتجاجًا على حرق القرآن أمام السفارة العراقية في الدنمارك.وحاول المتظاهرون الوصول إلى السفارة الدنماركية بالمنطقة الخضراء في بغداد، لكن تم منعهم من قبل قوات الأمن وإغلاق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة.تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدنمارك، تسمح بتنظيم تجمعات لحرق القرآن الكريم تحت غطاء حرية التعبير، بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة بهذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف، وترى أن هذه الأفعال لا علاقة لها بحرية التعبير.
https://sputnikarabic.ae/20230722/الرئاسة-العراقية-هناك-محاولة-لإظهار-العراق-كدولة-غير-آمنة-للبعثات-الأجنبية-1079299977.html
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العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

مصدر أمني عراقي: إعفاء قائد شرطة حماية السفارات الأجنبية من منصبه

13:39 GMT 22.07.2023
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© AP Photo / Sam McNeil
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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بإعفاء قائد شرطة حماية السفارات الأجنبية في العراق وتعيين آخر، على خلفية حرق سفارة السويد.
وأكد المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم "إعفاء مدير مديرية شرطة حماية السفارات الأجنبية اللواء حسن شوكت وتكليف مشتاق الحميري بدلا منه عقب حرق السفارة السويدية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة العراقية أن "هناك محاولة لإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية"، داعياً المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية.
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
الرئاسة العراقية: هناك محاولة لإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية
12:09 GMT
وفي سياق متصل، نظم المتظاهرون العراقيون مظاهرات غاضبة في العاصمة بغداد احتجاجًا على حرق القرآن أمام السفارة العراقية في الدنمارك.
وحاول المتظاهرون الوصول إلى السفارة الدنماركية بالمنطقة الخضراء في بغداد، لكن تم منعهم من قبل قوات الأمن وإغلاق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدنمارك، تسمح بتنظيم تجمعات لحرق القرآن الكريم تحت غطاء حرية التعبير، بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة بهذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف، وترى أن هذه الأفعال لا علاقة لها بحرية التعبير.
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