https://sputnikarabic.ae/20230722/مصرع-شخص-وإصابة-24-آخرين-إثر-اندلاع-حريق-بمستشفى-في-العاصمة-السورية-دمشق-1079292835.html
مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر اندلاع حريق بمستشفى في العاصمة السورية دمشق
مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر اندلاع حريق بمستشفى في العاصمة السورية دمشق
لقي شخص مصرعه وأصيب 24 آخرون، اليوم السبت، جراء اندلاع حريق بمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في العاصمة السورية دمشق. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T06:37+0000
2023-07-22T06:37+0000
2023-07-22T06:37+0000
العالم العربي
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وذكرت وزارة الصحة السورية، في بيان "في حوالي الساعة 2:30 نشب حريق بغرفة في محيط أجنحة المرضى بمشفى ابن رشد للأمراض النفسية في دمشق، وعلى الفور استجابت كوادر المشفى ومنظومة الإسعاف والطوارئ وفوج الإطفاء والدفاع المدني وحضرت جميع الجهات المعنية إلى المكان".وأوضحت أن "التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق الذي تم إخماده خلال أقل من نصف ساعة وعزل انتشاره إلى الجوار".وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا بلغت "حالة وفاة واحدة و24 شخصا يتلقى العلاج اللازم في مشفى ابن النفيس، وبين المصابين 3 كوادر من مشفى ابن رشد، و16 نزيلا و5 مرافقين لهم".ونوه البيان بأن وزير الصحة السوري حسن محمد الغباش رافق المصابين الذين تم إجلائهم إلى مشفى ابن النفيس وتابع حالتهم الصحية يرافقه المدراء المعنيين في وزارة الصحة.وأكدت الصحة السورية أن "جميع النزلاء ومرافقيهم بصحة جيدة، وتلقوا جميع الخدمات المنقذة للحياة في المكان "مشفى ابن رشد" وأثناء النقل الآمن "عبر سيارات الإسعاف" والعلاجية في مشفى ابن النفيس، وبتواجد جميع الكوادر الطبية المعنية وتوفر كافة المستلزمات.
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العالم العربي
مصرع شخص وإصابة 24 آخرين إثر اندلاع حريق بمستشفى في العاصمة السورية دمشق
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لقي شخص مصرعه وأصيب 24 آخرون، اليوم السبت، جراء اندلاع حريق بمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في العاصمة السورية دمشق.
وذكرت وزارة الصحة السورية، في بيان "في حوالي الساعة 2:30 نشب حريق بغرفة في محيط أجنحة المرضى بمشفى ابن رشد للأمراض النفسية في دمشق، وعلى الفور استجابت كوادر المشفى ومنظومة الإسعاف والطوارئ وفوج الإطفاء والدفاع المدني وحضرت جميع الجهات المعنية إلى المكان".
وأوضحت أن "التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق الذي تم إخماده خلال أقل من نصف ساعة وعزل انتشاره إلى الجوار".
وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا بلغت "حالة وفاة واحدة و24 شخصا يتلقى العلاج اللازم في مشفى ابن النفيس، وبين المصابين 3 كوادر من مشفى ابن رشد، و16 نزيلا و5 مرافقين لهم".
ونوه البيان بأن وزير الصحة السوري حسن محمد الغباش رافق المصابين الذين تم إجلائهم إلى مشفى ابن النفيس وتابع حالتهم الصحية يرافقه المدراء المعنيين في وزارة الصحة.
وأكدت الصحة السورية أن "جميع النزلاء ومرافقيهم بصحة جيدة، وتلقوا جميع الخدمات المنقذة للحياة في المكان "مشفى ابن رشد" وأثناء النقل الآمن "عبر سيارات الإسعاف" والعلاجية في مشفى ابن النفيس، وبتواجد جميع الكوادر الطبية المعنية وتوفر كافة المستلزمات.