عربي
https://sputnikarabic.ae/20230722/مصر-تؤكد-أن-دعم-لبنان-أحد-الثوابت-الأساسية-لسياستها-1079301243.html
مصر تؤكد أن دعم لبنان أحد الثوابت الأساسية لسياستها
مصر تؤكد أن دعم لبنان أحد الثوابت الأساسية لسياستها
صرح سفير مصر فى لبنان، ياسر علوى، بأن التزام بلاده بدعم لبنان والوقوف بجواره هو ثابت أساسى من ثوابت السياسة الخارجية المصرية. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T12:54+0000
2023-07-22T12:54+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/15/1063984237_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2bbcc0ba95b41e112b148cf5e5af3e02.jpg
ونقل موقع "مبتدا" عن علوي كلمته خلال احتفال السفارة المصرية بلبنان بالعيد الوطنى بحضور وزير الداخلية والبلديات بلبنان القاضى بسام مولوى ممثلا عن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، والنائب محمد الخواجة ممثلا لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى.وشدد سفير مصر لدى لبنان على التزام مصر الحاسم بالحفاظ على النظام الدستورى كما يجسده اتفاق الطائف، ودعم استكمال تكوين السلطة السياسية فى لبنان بما فى ذلك إنهاء حالة الشغور المتنامية بدء بالشغور غير المبرر فى رئاسة الجمهورية.وأكد علوي استمرار العمل على الصعيد الثنائى لتوطيد أواصر التعاون فى كل الأصعدة، وكذلك استمرار العمل فى إعادة تأهيل ميناء طرابلس، فضلا عن زيادة التبادل التجارى بين البلدين والتعاون الثنائى فى قطاع الزراعة.وفي وقت سابق، اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي تحويل نظام العملة المحلية من الربط إلى التعويم بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول.ويأتي ذلك بعدما خفض البنك المركزي اللبناني، في فبراير/شباط، سعر الليرة اللبنانية الرسمي من 1500 للدولار المطبق منذ فترة طويلة إلى سعر جديد يبلغ 15 ألف ليرة للدولار. ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في عام 2019، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية، حسبما ذكرت قناة "العربية".واجتمع نواب حاكم مصرف لبنان، أمس الخميس، مع أعضاء من البرلمان، واقترحوا التحول إلى تعويم سعر الصرف بطريقة مدارة، فيما ذكرت الوثيقة أن المصرف سيقوم بإعداد القواعد واللوائح اللازمة لتحويل سعر الصرف إلى نظام عائم بحلول نهاية سبتمبر/أيلول عام 2023، مع القدرة على التدخل عند الضرورة.
https://sputnikarabic.ae/20230721/لبنان-حراك-العسكريين-المتقاعدين-يدعو-للبقاء-على-أهبة-الاستعداد-للنزول-إلى-الشارع-1079284609.html
https://sputnikarabic.ae/20230721/رئيس-جمعية-المودعين-اقتحامات-المودعين-للمصارف-في-لبنان-ما-زالت-وستستمر-1079285962.html
مصر
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/15/1063984237_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_2b1badaddb1ee467ade88eff6e35352d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

مصر تؤكد أن دعم لبنان أحد الثوابت الأساسية لسياستها

12:54 GMT 22.07.2023
© Sputnik . Abed.K Bayلبنان يوقع عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر، وعقد نقل وتبادل مع سوريا
لبنان يوقع عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر، وعقد نقل وتبادل مع سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبرTelegramNabd
صرح سفير مصر فى لبنان، ياسر علوى، بأن التزام بلاده بدعم لبنان والوقوف بجواره هو ثابت أساسى من ثوابت السياسة الخارجية المصرية.
ونقل موقع "مبتدا" عن علوي كلمته خلال احتفال السفارة المصرية بلبنان بالعيد الوطنى بحضور وزير الداخلية والبلديات بلبنان القاضى بسام مولوى ممثلا عن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، والنائب محمد الخواجة ممثلا لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى.
جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
لبنان: حراك العسكريين المتقاعدين يدعو للبقاء على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع
أمس, 15:11 GMT
وشدد سفير مصر لدى لبنان على التزام مصر الحاسم بالحفاظ على النظام الدستورى كما يجسده اتفاق الطائف، ودعم استكمال تكوين السلطة السياسية فى لبنان بما فى ذلك إنهاء حالة الشغور المتنامية بدء بالشغور غير المبرر فى رئاسة الجمهورية.
وأكد علوي استمرار العمل على الصعيد الثنائى لتوطيد أواصر التعاون فى كل الأصعدة، وكذلك استمرار العمل فى إعادة تأهيل ميناء طرابلس، فضلا عن زيادة التبادل التجارى بين البلدين والتعاون الثنائى فى قطاع الزراعة.
وفي وقت سابق، اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي تحويل نظام العملة المحلية من الربط إلى التعويم بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول.
اقتحام جمعية مصارف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
رئيس جمعية المودعين: اقتحامات المودعين للمصارف في لبنان ما زالت وستستمر
أمس, 15:55 GMT
ويأتي ذلك بعدما خفض البنك المركزي اللبناني، في فبراير/شباط، سعر الليرة اللبنانية الرسمي من 1500 للدولار المطبق منذ فترة طويلة إلى سعر جديد يبلغ 15 ألف ليرة للدولار. ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في عام 2019، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية، حسبما ذكرت قناة "العربية".
واجتمع نواب حاكم مصرف لبنان، أمس الخميس، مع أعضاء من البرلمان، واقترحوا التحول إلى تعويم سعر الصرف بطريقة مدارة، فيما ذكرت الوثيقة أن المصرف سيقوم بإعداد القواعد واللوائح اللازمة لتحويل سعر الصرف إلى نظام عائم بحلول نهاية سبتمبر/أيلول عام 2023، مع القدرة على التدخل عند الضرورة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала