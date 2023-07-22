https://sputnikarabic.ae/20230722/مصر-تؤكد-أن-دعم-لبنان-أحد-الثوابت-الأساسية-لسياستها-1079301243.html

مصر تؤكد أن دعم لبنان أحد الثوابت الأساسية لسياستها

مصر تؤكد أن دعم لبنان أحد الثوابت الأساسية لسياستها

صرح سفير مصر فى لبنان، ياسر علوى، بأن التزام بلاده بدعم لبنان والوقوف بجواره هو ثابت أساسى من ثوابت السياسة الخارجية المصرية. 22.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-22T12:54+0000

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ونقل موقع "مبتدا" عن علوي كلمته خلال احتفال السفارة المصرية بلبنان بالعيد الوطنى بحضور وزير الداخلية والبلديات بلبنان القاضى بسام مولوى ممثلا عن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، والنائب محمد الخواجة ممثلا لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى.وشدد سفير مصر لدى لبنان على التزام مصر الحاسم بالحفاظ على النظام الدستورى كما يجسده اتفاق الطائف، ودعم استكمال تكوين السلطة السياسية فى لبنان بما فى ذلك إنهاء حالة الشغور المتنامية بدء بالشغور غير المبرر فى رئاسة الجمهورية.وأكد علوي استمرار العمل على الصعيد الثنائى لتوطيد أواصر التعاون فى كل الأصعدة، وكذلك استمرار العمل فى إعادة تأهيل ميناء طرابلس، فضلا عن زيادة التبادل التجارى بين البلدين والتعاون الثنائى فى قطاع الزراعة.وفي وقت سابق، اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي تحويل نظام العملة المحلية من الربط إلى التعويم بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول.ويأتي ذلك بعدما خفض البنك المركزي اللبناني، في فبراير/شباط، سعر الليرة اللبنانية الرسمي من 1500 للدولار المطبق منذ فترة طويلة إلى سعر جديد يبلغ 15 ألف ليرة للدولار. ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في عام 2019، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية، حسبما ذكرت قناة "العربية".واجتمع نواب حاكم مصرف لبنان، أمس الخميس، مع أعضاء من البرلمان، واقترحوا التحول إلى تعويم سعر الصرف بطريقة مدارة، فيما ذكرت الوثيقة أن المصرف سيقوم بإعداد القواعد واللوائح اللازمة لتحويل سعر الصرف إلى نظام عائم بحلول نهاية سبتمبر/أيلول عام 2023، مع القدرة على التدخل عند الضرورة.

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