عربي
مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" خلال قصف أوكراني في مقاطعة زابوروجيه
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/مقتل-المراسل-العسكري-لوكالة-سبوتنيك-خلال-قصف-أوكراني-في-مقاطعة-زابوروجيه-1079299222.html
مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" خلال قصف أوكراني في مقاطعة زابوروجيه
مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" خلال قصف أوكراني في مقاطعة زابوروجيه
مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافليوف، اليوم السبت، خلال قصف أوكراني على مقاطعة زابوروجيه. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T11:29+0000
2023-07-22T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067771347_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_0d273c94a087b876ee4f4e4bbaf41400.jpg
ووقع القصف في منطقة بياتيخاتكي حيث تعرضت مجموعة من الصحفيين لإطلاق النار.وبحسب المصادر، أصيب صحفي من صحيفة إزفستيا. وأصيب مصور الوكالة كونستانتين ميخالشيفسكي.وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة لضربة بالذخائر العنقودية ضد مجموعة من المراسلين، أصيب أربعة صحفيين بدرجات متفاوتة".وأضافت: "في 22 يوليو استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية مجموعة من الصحفيين".وأشارت الدفاع الروسية، خلال إجلاء الصحفيين إلى مؤسسات طبية ميدانية تابعة لوزارة الدفاع ، توفي المراسل الصحفي، وتلقى الصحفيون المصابون الرعاية الطبية".وبحسب الدفاع الروسية: حالة صحة الصحفيين المصابين من بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".
https://sputnikarabic.ae/20230722/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-وقود-للطائرات-الأوكرانية-وتدمير-15-مسيرة--عاجل-1079298826.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067771347_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_6dfcb2a3725fde1188d5266094520fa6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" خلال قصف أوكراني في مقاطعة زابوروجيه

11:29 GMT 22.07.2023 (تم التحديث: 11:40 GMT 22.07.2023)
© Sputnik . Dmitriy Makeev / الانتقال إلى بنك الصورتضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Sputnik . Dmitriy Makeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافليوف، اليوم السبت، خلال قصف أوكراني على مقاطعة زابوروجيه.
ووقع القصف في منطقة بياتيخاتكي حيث تعرضت مجموعة من الصحفيين لإطلاق النار.
وبحسب المصادر، أصيب صحفي من صحيفة إزفستيا. وأصيب مصور الوكالة كونستانتين ميخالشيفسكي.
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة لضربة بالذخائر العنقودية ضد مجموعة من المراسلين، أصيب أربعة صحفيين بدرجات متفاوتة".
مدفع مضاد للطائرات زو-23-2 التابعة لمجموعة قوات الجنوب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع وقود للطائرات الأوكرانية وتدمير 15 مسيرة
11:02 GMT
وأضافت: "في 22 يوليو استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية مجموعة من الصحفيين".
وأشارت الدفاع الروسية، خلال إجلاء الصحفيين إلى مؤسسات طبية ميدانية تابعة لوزارة الدفاع ، توفي المراسل الصحفي، وتلقى الصحفيون المصابون الرعاية الطبية".
وبحسب الدفاع الروسية: حالة صحة الصحفيين المصابين من بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала