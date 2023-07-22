https://sputnikarabic.ae/20230722/مقتل-المراسل-العسكري-لوكالة-سبوتنيك-خلال-قصف-أوكراني-في-مقاطعة-زابوروجيه-1079299222.html
مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" خلال قصف أوكراني في مقاطعة زابوروجيه
مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" خلال قصف أوكراني في مقاطعة زابوروجيه
مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافليوف، اليوم السبت، خلال قصف أوكراني على مقاطعة زابوروجيه. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T11:29+0000
2023-07-22T11:29+0000
2023-07-22T11:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ووقع القصف في منطقة بياتيخاتكي حيث تعرضت مجموعة من الصحفيين لإطلاق النار.وبحسب المصادر، أصيب صحفي من صحيفة إزفستيا. وأصيب مصور الوكالة كونستانتين ميخالشيفسكي.وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة لضربة بالذخائر العنقودية ضد مجموعة من المراسلين، أصيب أربعة صحفيين بدرجات متفاوتة".وأضافت: "في 22 يوليو استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية مجموعة من الصحفيين".وأشارت الدفاع الروسية، خلال إجلاء الصحفيين إلى مؤسسات طبية ميدانية تابعة لوزارة الدفاع ، توفي المراسل الصحفي، وتلقى الصحفيون المصابون الرعاية الطبية".وبحسب الدفاع الروسية: حالة صحة الصحفيين المصابين من بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".
https://sputnikarabic.ae/20230722/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-وقود-للطائرات-الأوكرانية-وتدمير-15-مسيرة--عاجل-1079298826.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" خلال قصف أوكراني في مقاطعة زابوروجيه
11:29 GMT 22.07.2023 (تم التحديث: 11:40 GMT 22.07.2023) تابعنا عبر
مقتل المراسل العسكري لوكالة "سبوتنيك" روستيسلاف جورافليوف، اليوم السبت، خلال قصف أوكراني على مقاطعة زابوروجيه.
ووقع القصف في منطقة بياتيخاتكي حيث تعرضت مجموعة من الصحفيين لإطلاق النار.
وبحسب المصادر، أصيب صحفي من صحيفة إزفستيا. وأصيب مصور الوكالة كونستانتين ميخالشيفسكي.
وقالت الدفاع الروسية: "نتيجة لضربة بالذخائر العنقودية ضد مجموعة من المراسلين، أصيب أربعة صحفيين بدرجات متفاوتة".
وأضافت: "في 22 يوليو استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية مجموعة من الصحفيين".
وأشارت الدفاع الروسية، خلال إجلاء الصحفيين إلى مؤسسات طبية ميدانية تابعة لوزارة الدفاع ، توفي المراسل الصحفي، وتلقى الصحفيون المصابون الرعاية الطبية".
وبحسب الدفاع الروسية: حالة صحة الصحفيين المصابين من بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير جميع الرعاية الطبية اللازمة".