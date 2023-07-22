https://sputnikarabic.ae/20230722/من-بينها-ظهور-كدمات-ما-هي-أعراض-حمى-الضنك؟-1079293958.html
من بينها ظهور كدمات... ما هي أعراض حمى الضنك؟
من بينها ظهور كدمات... ما هي أعراض حمى الضنك؟
بلغت إصابات حمى الضنك حول العالم نحو 400 مليون إصابة كل عام، حيث ينتقل هذا المرض فقط من خلال لدغة بعوضة تحمل الفيروس المسبب للمرض، وفيما يلي أبرز معلومات عن... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T07:14+0000
2023-07-22T07:14+0000
2023-07-22T07:14+0000
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من بينها ظهور كدمات... ما هي أعراض حمى الضنك؟
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بلغت إصابات حمى الضنك حول العالم نحو 400 مليون إصابة كل عام، حيث ينتقل هذا المرض فقط من خلال لدغة بعوضة تحمل الفيروس المسبب للمرض، وفيما يلي أبرز معلومات عن المرض.