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https://sputnikarabic.ae/20230722/من-بينها-ظهور-كدمات-ما-هي-أعراض-حمى-الضنك؟-1079293958.html
من بينها ظهور كدمات... ما هي أعراض حمى الضنك؟
من بينها ظهور كدمات... ما هي أعراض حمى الضنك؟
بلغت إصابات حمى الضنك حول العالم نحو 400 مليون إصابة كل عام، حيث ينتقل هذا المرض فقط من خلال لدغة بعوضة تحمل الفيروس المسبب للمرض، وفيما يلي أبرز معلومات عن... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

من بينها ظهور كدمات... ما هي أعراض حمى الضنك؟

07:14 GMT 22.07.2023
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بلغت إصابات حمى الضنك حول العالم نحو 400 مليون إصابة كل عام، حيث ينتقل هذا المرض فقط من خلال لدغة بعوضة تحمل الفيروس المسبب للمرض، وفيما يلي أبرز معلومات عن المرض.
من بينها ظهور كدمات... ما هي أعراض حمى الضنك؟ - سبوتنيك عربي
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