https://sputnikarabic.ae/20230722/هجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-يؤدي-إلى-انفجار-في-مستودع-ذخيرة-في-شبه-جزيرة-القرم-1079297468.html
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية يؤدي إلى انفجار في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية يؤدي إلى انفجار في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم
أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي أكسينوف، اليوم السبت، وقوع انفجار في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم بعد هجوم أوكراني بالطارات المسيرة، منوها... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T09:35+0000
2023-07-22T09:35+0000
2023-07-22T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170463_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_c5ab5e43e60cbd0d6c3a9472347ffd9d.jpg
وقال أكسينوف، عبر تلغرام "نتيجة هجوم شنته طائرة مسيرة معادية على منطقة كراسنوجفارديسكي، وقع انفجار في مستودع للذخيرة. ووفقًا للبيانات الأولية، لم تحدث أضرار أو خسائر في الأرواح".وأضاف أنه "يتم إجلاء السكان داخل دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من المستودع وأيضا تم تعليق حركة القطارات مؤقتا".وتوقع رئيس شبه جزيرة القرم رفع قيود حالة الطوارئ هذه عقب تفجر مستودع الذخيرة خلال وقت قصير.
https://sputnikarabic.ae/20230722/رئيس-جمهورية-القرم-نظام-كييف-حاول-شن-هجوم-على-البنية-التحتية-باستخدام-الطائرات-المسيرة--عاجل-1079295743.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170463_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_8d23d485f09e93ad4c2d8cb5851ea202.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية يؤدي إلى انفجار في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم
09:35 GMT 22.07.2023 (تم التحديث: 10:13 GMT 22.07.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي أكسينوف، اليوم السبت، وقوع انفجار في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم بعد هجوم أوكراني بالطارات المسيرة، منوها بعدم وقوع خسائر بشرية.
وقال أكسينوف، عبر تلغرام "نتيجة هجوم شنته طائرة مسيرة معادية على منطقة كراسنوجفارديسكي، وقع انفجار في مستودع للذخيرة. ووفقًا للبيانات الأولية، لم تحدث أضرار أو خسائر في الأرواح".
وأضاف أنه "يتم إجلاء السكان داخل دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من المستودع وأيضا تم تعليق حركة القطارات مؤقتا".
وتوقع رئيس شبه جزيرة القرم رفع قيود حالة الطوارئ هذه عقب تفجر مستودع الذخيرة خلال وقت قصير.