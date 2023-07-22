عربي
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/هجوم-بطائرات-مسيرة-أوكرانية-يؤدي-إلى-انفجار-في-مستودع-ذخيرة-في-شبه-جزيرة-القرم-1079297468.html
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية يؤدي إلى انفجار في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم
هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية يؤدي إلى انفجار في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم
أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي أكسينوف، اليوم السبت، وقوع انفجار في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم بعد هجوم أوكراني بالطارات المسيرة، منوها... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T09:35+0000
2023-07-22T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170463_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_c5ab5e43e60cbd0d6c3a9472347ffd9d.jpg
وقال أكسينوف، عبر تلغرام "نتيجة هجوم شنته طائرة مسيرة معادية على منطقة كراسنوجفارديسكي، وقع انفجار في مستودع للذخيرة. ووفقًا للبيانات الأولية، لم تحدث أضرار أو خسائر في الأرواح".وأضاف أنه "يتم إجلاء السكان داخل دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من المستودع وأيضا تم تعليق حركة القطارات مؤقتا".وتوقع رئيس شبه جزيرة القرم رفع قيود حالة الطوارئ هذه عقب تفجر مستودع الذخيرة خلال وقت قصير.
https://sputnikarabic.ae/20230722/رئيس-جمهورية-القرم-نظام-كييف-حاول-شن-هجوم-على-البنية-التحتية-باستخدام-الطائرات-المسيرة--عاجل-1079295743.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170463_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_8d23d485f09e93ad4c2d8cb5851ea202.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية يؤدي إلى انفجار في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم

09:35 GMT 22.07.2023 (تم التحديث: 10:13 GMT 22.07.2023)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي أكسينوف، اليوم السبت، وقوع انفجار في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم بعد هجوم أوكراني بالطارات المسيرة، منوها بعدم وقوع خسائر بشرية.
وقال أكسينوف، عبر تلغرام "نتيجة هجوم شنته طائرة مسيرة معادية على منطقة كراسنوجفارديسكي، وقع انفجار في مستودع للذخيرة. ووفقًا للبيانات الأولية، لم تحدث أضرار أو خسائر في الأرواح".
رئيس القرم سيرغي أكسينوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس جمهورية القرم: نظام كييف حاول شن هجوم على البنية التحتية باستخدام الطائرات المسيرة
08:33 GMT
وأضاف أنه "يتم إجلاء السكان داخل دائرة نصف قطرها خمسة كيلومترات من المستودع وأيضا تم تعليق حركة القطارات مؤقتا".
وتوقع رئيس شبه جزيرة القرم رفع قيود حالة الطوارئ هذه عقب تفجر مستودع الذخيرة خلال وقت قصير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала