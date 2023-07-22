https://sputnikarabic.ae/20230722/وزير-الخارجية-البريطاني-يؤجل-زيارته-إلى-بكين-على-خلفية-غياب-نظيره-الصيني-عن-الأنظار-1079292352.html
وزير الخارجية البريطاني يؤجل زيارته إلى بكين على خلفية غياب نظيره الصيني عن الأنظار
وزير الخارجية البريطاني يؤجل زيارته إلى بكين على خلفية غياب نظيره الصيني عن الأنظار
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم السبت، بأن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أرجأ زيارته التي كان مخطط لها إلى الصين، بسبب "اختفاء" وزير الخارجية... 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T05:27+0000
2023-07-22T05:27+0000
2023-07-22T05:27+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/02/1074240945_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_49016a27889f693ca9447309868db0ab.jpg
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مصادر أن وزير الخارجية البريطاني قرر تأجيل زيارته إلى بكين هذا الشهر، موضحة أن القرار جاء مدفوعا بغياب وزير الخارجية الصيني عن الأنظار لمدة شهر تقريبا.وأكد مصدران للوكالة أن السبب الرئيسي في تأجيل الزيارة هو غياب تشين جانغ عن الأنظار منذ مدة، بينما قال مصدر ثالث إن "اختفاء" الوزير الصيني كان أحد العوامل التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار.وأثار غياب وزير الخارجية الصيني عن الأنظار لمدة أسابيع العديد من التكهنات على وسائل الإعلام.وكانت "بلومبرغ" نشرت تقريرا في أوائل حزيران/يونيو الماضي، أكدت فيه أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يحاول استعادة العلاقات مع الصين بتكتم، محاولًا تسوية الخلافات مع بكين خلف الأبواب المغلقة.
https://sputnikarabic.ae/20230722/البيت-الأبيض-لا-نعرف-أسباب-اختفاء-وزير-خارجية-الصين-من-الساحة-العامة---1079292053.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/02/1074240945_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_41b755d324c8559fb680ab1b60087d74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الخارجية البريطاني يؤجل زيارته إلى بكين على خلفية غياب نظيره الصيني عن الأنظار
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم السبت، بأن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أرجأ زيارته التي كان مخطط لها إلى الصين، بسبب "اختفاء" وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، عن الأنظار منذ مدة.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مصادر أن وزير الخارجية البريطاني قرر تأجيل زيارته إلى بكين هذا الشهر، موضحة أن القرار جاء مدفوعا بغياب وزير الخارجية الصيني عن الأنظار لمدة شهر تقريبا.
وأكد مصدران للوكالة أن السبب الرئيسي في تأجيل الزيارة هو غياب تشين جانغ عن الأنظار منذ مدة، بينما قال مصدر ثالث إن "اختفاء" الوزير الصيني كان أحد العوامل التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار.
وأثار غياب وزير الخارجية الصيني عن الأنظار لمدة أسابيع العديد من التكهنات على وسائل الإعلام.
وكانت "بلومبرغ" نشرت تقريرا في أوائل حزيران/يونيو الماضي، أكدت فيه أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يحاول استعادة العلاقات مع الصين بتكتم، محاولًا تسوية الخلافات مع بكين خلف الأبواب المغلقة.