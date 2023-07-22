https://sputnikarabic.ae/20230722/وزير-الفلاحة-الجزائري-يتحدث-عن-استعداد-الدولة-لـموسم-استثنائي-بسبب-تغير-المناخ-1079297764.html
وزير الفلاحة الجزائري يتحدث عن استعداد الدولة لـ"موسم استثنائي" بسبب تغير المناخ
وزير الفلاحة الجزائري يتحدث عن استعداد الدولة لـ"موسم استثنائي" بسبب تغير المناخ
كشف وزير الفلاحة الجزائري، عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، عن استعدادات بلاده لمواجه الموسم الحالي الذي وصفه بالاستثنائي. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T10:10+0000
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ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن هني تصريحات أوضح خلالها أن هذا الموسم الفلاحي استثنائي بسبب تغير المناخ، وفيما يتعلق باستعدادات الدولة لمواجهة ذلك، قال إن التوجه الحالي إلى الزراعة الإستراتيجية بالمناطق الصحراوية.وصرح هني، في لقاء سابق مع "سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن هناك تعاون مع روسيا في المجال الزراعي.وجوابا عن سؤال حول أهم المشاريع بين روسيا والجزائر والمنتجات التي ترغب الجزائر في الحصول عليها من روسيا والعكس، قال الوزير: "لنا أولويات بتطوير الزارعة والمنتجات الزراعية بصفة عامة وبالخصوص الزراعات الاستراتيجية ومنها الحبوب والمنتجات الزيتية كالصويا وعباد الشمس وعدة قطاعات زراعية قد تشهد ارتفاعا في حجم التبادل على المستوى الزراعي".وحول الأزمة الأوكرانية وكيف أثرت على الأمن الغذائي، وسعي الجزائر لحل هذه الأزمة من خلال بعض الإجراءات، قال الوزير: "نحن اتخذنا كل الاحتياطات بالنسبة للأمن الغذائي والتي يوجد فيها هدفان، الأول يقوم على تغطية احتياجات المواطن والعائلات الجزائرية والثاني تقييم الاحتياطي الاستراتيجي".
https://sputnikarabic.ae/20230719/تبون-الجزائر-تمضي-بخطى-ثابتة-لتصبح-دولة-متفوقة-أفريقيا-1079224947.html
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العالم العربي, الجزائر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, الجزائر, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
وزير الفلاحة الجزائري يتحدث عن استعداد الدولة لـ"موسم استثنائي" بسبب تغير المناخ
10:10 GMT 22.07.2023 (تم التحديث: 10:11 GMT 22.07.2023) تابعنا عبر
كشف وزير الفلاحة الجزائري، عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، عن استعدادات بلاده لمواجه الموسم الحالي الذي وصفه بالاستثنائي.
ونقلت صحيفة
"النهار" الجزائرية عن هني تصريحات أوضح خلالها أن هذا الموسم الفلاحي استثنائي بسبب تغير المناخ، وفيما يتعلق باستعدادات الدولة لمواجهة ذلك، قال إن التوجه الحالي إلى الزراعة الإستراتيجية بالمناطق الصحراوية.
وصرح هني، في لقاء سابق مع "سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، بأن هناك تعاون مع روسيا في المجال الزراعي.
وجوابا عن سؤال حول أهم المشاريع بين روسيا والجزائر والمنتجات التي ترغب الجزائر في الحصول عليها من روسيا
والعكس، قال الوزير: "لنا أولويات بتطوير الزارعة والمنتجات الزراعية بصفة عامة وبالخصوص الزراعات الاستراتيجية ومنها الحبوب والمنتجات الزيتية كالصويا وعباد الشمس وعدة قطاعات زراعية قد تشهد ارتفاعا في حجم التبادل على المستوى الزراعي".
وأضاف: "وكما تعلمون وزارة الزراعة لديها عدة علاقات مع كل القطاعات الأخرى كالتعليم العالي بالنسبة للبحث العلمي والطاقة لربط الكهرباء في كل المشاريع الزراعية وعدة أمور أخرى التي نعتبرها للتكامل الاقتصادي في البلاد".
وحول الأزمة الأوكرانية وكيف أثرت على الأمن الغذائي، وسعي الجزائر لحل هذه الأزمة من خلال بعض الإجراءات، قال الوزير: "نحن اتخذنا كل الاحتياطات بالنسبة للأمن الغذائي والتي يوجد فيها هدفان، الأول يقوم على تغطية احتياجات المواطن والعائلات الجزائرية والثاني تقييم الاحتياطي الاستراتيجي".