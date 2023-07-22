https://sputnikarabic.ae/20230722/-سوريا-تدين-بشدة-مقتل-مراسل-سبوتنيك-في-قصف-أوكراني-1079305272.html
سوريا تدين بشدة مقتل مراسل "سبوتنيك" في قصف أوكراني
سوريا تدين بشدة مقتل مراسل "سبوتنيك" في قصف أوكراني
أكد وزير الإعلام السوري، بطرس الحلاق، أن وزارة الإعلام السورية تدين بشدة مقتل مراسل وكالة "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليف، في أوكرانيا. 22.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-22T15:04+0000
2023-07-22T15:04+0000
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روسيا
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وقال الوزير: "وزارة الإعلام السورية تدين بشدة مقتل مراسل وكالة "سبوتنيك" على يد الجيش الأوكراني".وأضاف: "هناك قاسم مشترك بين التنظيمات الإرهابية التي قتلت سابقا العديد من الصحفيين السوريين ونظام كييف، وهو أن المشغل الواحد أمريكا".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مراسل وكالة "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليوف، الذي يعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، توفي بعد تعرضه لإصابات خطيرة.وبحسب الدفاع الروسية فإن "حالة صحة الصحفيين المصابين ما بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير كل الرعاية الطبية اللازمة".وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230722/روسيا-أمريكا-تتحمل-مسؤولية-مقتل-مراسل-سبوتنيك-بذخيرة-عنقودية--1079304065.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
سوريا تدين بشدة مقتل مراسل "سبوتنيك" في قصف أوكراني
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أكد وزير الإعلام السوري، بطرس الحلاق، أن وزارة الإعلام السورية تدين بشدة مقتل مراسل وكالة "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليف، في أوكرانيا.
وقال الوزير: "وزارة الإعلام السورية تدين بشدة مقتل مراسل وكالة "سبوتنيك" على يد الجيش الأوكراني".
وأضاف: "هناك قاسم مشترك بين التنظيمات الإرهابية التي قتلت سابقا العديد من الصحفيين السوريين ونظام كييف، وهو أن المشغل الواحد أمريكا".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مراسل وكالة "سبوتنيك"، روستيسلاف جورافليوف، الذي يعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، توفي بعد تعرضه لإصابات خطيرة.
وبحسب الدفاع الروسية فإن "حالة صحة الصحفيين المصابين ما بين المتوسطة، والمستقرة، لا تهديدات على حياتهم، ويتم توفير كل الرعاية الطبية اللازمة".
وفي وقت سابق، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية،
رغم إدراك خطرها على المدنيين.