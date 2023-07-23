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https://sputnikarabic.ae/20230723/أمريكا-ترفع-السرية-عن-نبوءة-نيكسون-المشؤومة-عن-أوكرانيا-1079320780.html
أمريكا ترفع السرية عن نبوءة نيكسون المشؤومة عن أوكرانيا
أمريكا ترفع السرية عن نبوءة نيكسون المشؤومة عن أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، ريتشارد نيكسون، توقع نشوب صراع في أوكرانيا منذ ما يقرب من 30 عامًا. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T12:25+0000
2023-07-23T12:26+0000
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وحذر نيكسون في رسالة أرسلت عام 1994 إلى الرئيس الأمريكي الحالي آنذاك، بيل كلينتون.وقال الرئيس السابق: "في ضوء الأهمية القصوى لأوكرانيا، أطلب منك على الفور تعزيز وجودنا الدبلوماسي في كييف".وذكرت الصحيفة أن الرسالة تحتوي على سبع صفحات، كتبها ريتشارد نيكسون فور عودته من رحلة استمرت أسبوعين إلى روسيا وأوكرانيا، وظلت محتويات الرسالة سرية لما يقرب من 30 عامًا.هذا الأسبوع، رفعت أمريكا السرية عن رسالة نيكسون، التي أرسلها في عام 1994 إلى الرئيس الحالي للبيت الأبيض آنذاك، بيل كلينتون، حسبما ورد في المادة.
https://sputnikarabic.ae/20230721/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أمريكا-والناتو-يدفعان-العالم-للحرب-1079287591.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

أمريكا ترفع السرية عن نبوءة نيكسون المشؤومة عن أوكرانيا

12:25 GMT 23.07.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 23.07.2023)
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية
العلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي السابق، ريتشارد نيكسون، توقع نشوب صراع في أوكرانيا منذ ما يقرب من 30 عامًا.
وحذر نيكسون في رسالة أرسلت عام 1994 إلى الرئيس الأمريكي الحالي آنذاك، بيل كلينتون.

وكتب: "الوضع في أوكرانيا متفجر للغاية. إذا خرج عن السيطرة، فإن الوضع في البوسنة سيبدو مجرد كلام أطفال".

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وقال الرئيس السابق: "في ضوء الأهمية القصوى لأوكرانيا، أطلب منك على الفور تعزيز وجودنا الدبلوماسي في كييف".
وذكرت الصحيفة أن الرسالة تحتوي على سبع صفحات، كتبها ريتشارد نيكسون فور عودته من رحلة استمرت أسبوعين إلى روسيا وأوكرانيا، وظلت محتويات الرسالة سرية لما يقرب من 30 عامًا.
هذا الأسبوع، رفعت أمريكا السرية عن رسالة نيكسون، التي أرسلها في عام 1994 إلى الرئيس الحالي للبيت الأبيض آنذاك، بيل كلينتون، حسبما ورد في المادة.
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