https://sputnikarabic.ae/20230723/إسرائيل-نتنياهو-بصحة-جيدة-بعد-زرع-منظم-ضربات-القلب-1079314177.html

إسرائيل: نتنياهو بصحة جيدة بعد زرع منظم ضربات القلب

إسرائيل: نتنياهو بصحة جيدة بعد زرع منظم ضربات القلب

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، لعملية جراحية في القلب بنجاح خلال الليل لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب. 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T07:03+0000

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وبحسب أطباء مركز شيبا الطبي في تل هشومير، فإن "العملية كانت ناجحة دون مضاعفات والحالة الصحية لرئيس الوزراء جيدة بعد زرع منظم ضربات القلب، ويمكنه العودة إلى روتينه اليومي"، حسب قناة "I24 news".وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيخضع لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب.وجاء في البيان "الليلة، سيخضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب في مركز شيبا في مستشفى تل هشومير".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تم تكليف وزير العدل الإسرائيلي بالقيام بمهام نتنياهو خلال فترة إجرائه العملية الجراحية.يشار إلى أن نتنياهو فقد الوعي في منزله بمدينة قيسارية جنوبي حيفا، الأسبوع الماضي، وأعلن ديوان رئاسة الوزراء أن "نتنياهو دخل المستشفى بكامل وعيه"، وأضاف البيان﻿ أن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بوضع جيد، بعد أن أجريت له سلسلة من الفحوصات في مستشفى شيبا في تل هشومير شرقي تل ابيب".يأتي ذلك في الوقت الذي نصب فيه مئات المحتجين على التغيرات القضائية عددا كبيرا من الخيام قبالة مقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في القدس الغربية للمبيت فيها، وذلك لمواصلة احتجاجاتهم مع بدء الهيئة العامة للكنيست جلستها المخصصة على المصادقة النهائية على مشروع قانون يقلص من دور المحكمة العليا الإسرائيلية.ويعتبر قانون "ذريعة المعقولية" واحد من رزمة قوانين يرى فيه المعارضون والمحتجون أنها تشكل انقلابا على النظام القضائي، لصالح استبداد اليميني الإسرائيلي والائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وانضم 10 آلاف جندي من قوات الاحتياط، مساء السبت، إلى آلاف آخرين من جنود الاحتياط ممن هددوا بتعليق خدمتهم العسكرية بالجيش الإسرائيلي في حال استمرار التشريعات من جانب الائتلاف الحكومي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، تقييما للأوضاع في ما يتعلق بجاهزية الجيش على ضوء التطورات الأخيرة، فيما من المزمع أن يلتقي بنتنياهو الأحد.

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