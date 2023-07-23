https://sputnikarabic.ae/20230723/إعلام-المسؤولون-الأمريكيون-سئموا-من-عدم-امتنان-زيلينسكي-للمساعدات-الغربية-1079312776.html

إعلام: المسؤولون الأمريكيون سئموا من عدم امتنان زيلينسكي للمساعدات الغربية

إعلام: المسؤولون الأمريكيون سئموا من عدم امتنان زيلينسكي للمساعدات الغربية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين، لم تسمهم، أن الإدارة الأمريكية سئمت من طلبات فلاديمير زيلينسكي وعدم امتنانه للمساعدات الغربية لأوكرانيا. 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T02:57+0000

2023-07-23T02:57+0000

2023-07-23T02:57+0000

زيلينسكي

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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ولفتت وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أن المسؤولين الأمريكين يعتبرونه أيضًا "طفلًا متقلب المزاج".ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن عديد من المصادر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أثناء محادثة هاتفية مع زيلينسكي "فقد أعصابه وصرخ بأن على زيلينسكي أن يُظهر مزيدًا من الامتنان للمساعدة التي تقدر بمليارات الدولارات"، بعد أن استمر في سرد ​​قائمة الطلبات ردًا على حزمة أخرى من المساعدات الغربية.وبحسب المصدر ذاته، المزيد من الأمريكيين "يريدون كبح جماح" دعم كييف.في وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن أوكرانيا يجب أن تكون أكثر امتنانًا للمساعدة التي قدمها الغرب. وردا على ذلك قال زيلينسكي، إنه يمكن أن يشكر والاس كل صباح.وانتقد السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو تعليق زيلينسكي في 13 يوليو، واصفا سخريته بأنها غير صحية، ليقوم الرئيس الأوكراني بإثالته من منصبه.

https://sputnikarabic.ae/20230721/انتقادات-داخلية-حادة-لزيلينسكي-بعد-إقالة-سفير-بلاده-في-بريطانيا-بسبب-كلمة-1079266829.html

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