https://sputnikarabic.ae/20230723/إعلام-المسؤولون-الأمريكيون-سئموا-من-عدم-امتنان-زيلينسكي-للمساعدات-الغربية-1079312776.html
إعلام: المسؤولون الأمريكيون سئموا من عدم امتنان زيلينسكي للمساعدات الغربية
إعلام: المسؤولون الأمريكيون سئموا من عدم امتنان زيلينسكي للمساعدات الغربية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين، لم تسمهم، أن الإدارة الأمريكية سئمت من طلبات فلاديمير زيلينسكي وعدم امتنانه للمساعدات الغربية لأوكرانيا. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T02:57+0000
2023-07-23T02:57+0000
2023-07-23T02:57+0000
زيلينسكي
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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ولفتت وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أن المسؤولين الأمريكين يعتبرونه أيضًا "طفلًا متقلب المزاج".ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن عديد من المصادر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أثناء محادثة هاتفية مع زيلينسكي "فقد أعصابه وصرخ بأن على زيلينسكي أن يُظهر مزيدًا من الامتنان للمساعدة التي تقدر بمليارات الدولارات"، بعد أن استمر في سرد قائمة الطلبات ردًا على حزمة أخرى من المساعدات الغربية.وبحسب المصدر ذاته، المزيد من الأمريكيين "يريدون كبح جماح" دعم كييف.في وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن أوكرانيا يجب أن تكون أكثر امتنانًا للمساعدة التي قدمها الغرب. وردا على ذلك قال زيلينسكي، إنه يمكن أن يشكر والاس كل صباح.وانتقد السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو تعليق زيلينسكي في 13 يوليو، واصفا سخريته بأنها غير صحية، ليقوم الرئيس الأوكراني بإثالته من منصبه.
https://sputnikarabic.ae/20230721/انتقادات-داخلية-حادة-لزيلينسكي-بعد-إقالة-سفير-بلاده-في-بريطانيا-بسبب-كلمة-1079266829.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
زيلينسكي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
إعلام: المسؤولون الأمريكيون سئموا من عدم امتنان زيلينسكي للمساعدات الغربية
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين، لم تسمهم، أن الإدارة الأمريكية سئمت من طلبات فلاديمير زيلينسكي وعدم امتنانه للمساعدات الغربية لأوكرانيا.
ولفتت وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أن المسؤولين الأمريكين يعتبرونه أيضًا "طفلًا متقلب المزاج"
.
ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن عديد من المصادر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في أثناء محادثة هاتفية مع زيلينسكي "فقد أعصابه وصرخ بأن على زيلينسكي أن يُظهر مزيدًا من الامتنان للمساعدة التي تقدر بمليارات الدولارات"، بعد أن استمر في سرد قائمة الطلبات ردًا على حزمة أخرى من المساعدات الغربية.
وقال مسؤول كبير في البنتاغون، "يتصرف زيلينسكي كطفل مدلل ومتقلب المزاج يحصل على كل ما يريد. وهذا لا يزال غير كاف. لقد سئم الكثيرين في حكومة الولايات المتحدة والعديد من مواطنينا من أفعاله"، وفقا للإعلام الأمريكي.
وبحسب المصدر ذاته، المزيد من الأمريكيين "يريدون كبح جماح" دعم كييف.
في وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن أوكرانيا يجب أن تكون أكثر امتنانًا للمساعدة التي قدمها الغرب. وردا على ذلك قال زيلينسكي، إنه يمكن أن يشكر والاس كل صباح.
وانتقد السفير الأوكراني لدى المملكة المتحدة فاديم بريستايكو تعليق زيلينسكي في 13 يوليو، واصفا سخريته بأنها غير صحية، ليقوم الرئيس الأوكراني بإثالته من منصبه.