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https://sputnikarabic.ae/20230723/إعلام-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-خط-أحمر-بالنسبة-لواشنطن-خوفا-من-صدام-مباشر-مع-روسيا-1079324104.html
إعلام: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" خط أحمر بالنسبة لواشنطن خوفا من صدام مباشر مع روسيا
إعلام: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" خط أحمر بالنسبة لواشنطن خوفا من صدام مباشر مع روسيا
كتب المحلل السياسي، ديفيد برينان، أن أمريكا ليست مستعدة لمناقشة عضوية أوكرانيا في "الناتو"، بسبب الاحتمال الكبير لحدوث صدام مباشر مع روسيا. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T15:06+0000
2023-07-23T15:06+0000
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وقال برينان، عبر مجلة غربية: "حملة الضغط الأوكرانية في الناتو لم تؤد إلى النتائج المرجوة في قمة الحلف في فيلنيوس هذا الشهر".وأشار المحلل إلى أن الصياغة الغامضة للبيان الختامي تشير إلى أن كييف ليست قريبة من الناتو كما كانت تأمل، ويظهر الاستياء العام للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال القمة أن التعديلات المتعلقة بالعضوية في التحالف تمت في اللحظة الأخيرة دون علم أوكرانيا.وأضاف: "الدراما التي شهدناها في فيلنيوس، أدت إلى تفاقم مخاوف الأوكرانيين القديمة من "فساد" الغرب، واستبعاد كييف من عضوية الناتو".وأشار المحلل في صحيفة "نيوزويك" إلى أن البيت الأبيض يواصل إصراره على أن هذه المسألة خط أحمر بالنسبة لهم.وخلص إلى أن كلا من الرئيس، جو بايدن، والمستشار، أولاف شولتس، أوضحا أنهما لن يخاطرا في نزاع مباشر بين الناتو وروسيا لضم أوكرانيا إلى الحلف.
https://sputnikarabic.ae/20230723/صحيفة-أمريكية-لا-يمكن-لمركبات-برادلي-الصمود-أمام-صاروخ-فيخر-1-الروسي--1079323155.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" خط أحمر بالنسبة لواشنطن خوفا من صدام مباشر مع روسيا

15:06 GMT 23.07.2023
© AP Photo / Virginia Mayo, Fileحلف شمال الأطلسي الناتو
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Virginia Mayo, File
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كتب المحلل السياسي، ديفيد برينان، أن أمريكا ليست مستعدة لمناقشة عضوية أوكرانيا في "الناتو"، بسبب الاحتمال الكبير لحدوث صدام مباشر مع روسيا.
وقال برينان، عبر مجلة غربية: "حملة الضغط الأوكرانية في الناتو لم تؤد إلى النتائج المرجوة في قمة الحلف في فيلنيوس هذا الشهر".
وأشار المحلل إلى أن الصياغة الغامضة للبيان الختامي تشير إلى أن كييف ليست قريبة من الناتو كما كانت تأمل، ويظهر الاستياء العام للرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال القمة أن التعديلات المتعلقة بالعضوية في التحالف تمت في اللحظة الأخيرة دون علم أوكرانيا.
مركبة برادلي القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
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وأضاف: "الدراما التي شهدناها في فيلنيوس، أدت إلى تفاقم مخاوف الأوكرانيين القديمة من "فساد" الغرب، واستبعاد كييف من عضوية الناتو".
وأشار المحلل في صحيفة "نيوزويك" إلى أن البيت الأبيض يواصل إصراره على أن هذه المسألة خط أحمر بالنسبة لهم.
وخلص إلى أن كلا من الرئيس، جو بايدن، والمستشار، أولاف شولتس، أوضحا أنهما لن يخاطرا في نزاع مباشر بين الناتو وروسيا لضم أوكرانيا إلى الحلف.
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