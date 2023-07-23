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الخارجية الأمريكية ترجح عودة استئناف المحادثات النووية مع إيران
الخارجية الأمريكية ترجح عودة استئناف المحادثات النووية مع إيران
صرّح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن أمريكا لا تستبعد إمكانية العودة إلى المحادثات النووية مع إيران في المستقبل. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T16:58+0000
2023-07-23T16:58+0000
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وقال بلينكن في مقابلة: "نحن لا نناقش صفقة بشأن البرنامج النووي الإيراني في هذه المرحلة".وأشار بلينكن إلى أن واشنطن أبلغت طهران بضرورة "تهدئة" التوتر الذي نشأ في العلاقات بين البلدين.يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران اتفاقا نوويا، يعرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التي تضمنت رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.في مايو/أيار 2018، انسحبت أمريكا بقيادة دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردا على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، والتنازل عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.جرت مفاوضات في فيينا لتجديد خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع عقوبات واشنطن على طهران. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مسودتي اتفاقيتين، تضمن الجانب الأوروبي فيهما مواقف إيران.وقال المتحدث الإيراني، باقري كياني، إن المحادثات تسير بشكل جيد لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قيم التقدم في فيينا بأنه متواضع وحث طهران على التعامل مع القضية بجدية، والآن هناك وقفة في عملية مفاوضات فيينا.
https://sputnikarabic.ae/20230616/تبادل-الاتهامات-بين-نتنياهو-ولابيد-بسبب-المحادثات-بين-واشنطن-وطهران-بشأن-النووي-الإيراني-1078175308.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية ترجح عودة استئناف المحادثات النووية مع إيران

16:58 GMT 23.07.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarezمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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صرّح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن أمريكا لا تستبعد إمكانية العودة إلى المحادثات النووية مع إيران في المستقبل.
وقال بلينكن في مقابلة: "نحن لا نناقش صفقة بشأن البرنامج النووي الإيراني في هذه المرحلة".
وأشار بلينكن إلى أن واشنطن أبلغت طهران بضرورة "تهدئة" التوتر الذي نشأ في العلاقات بين البلدين.

وتابع: "دعونا نرى ما إذا كانوا يفعلون ذلك. أعترف أنه في هذه الحالة سيكون لدينا جو يسمح لنا بالعودة إلى الحوار حول القضايا النووية، لكن حتى الآن ليس لدينا هذا الوضع".

يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران اتفاقا نوويا، يعرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التي تضمنت رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.
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في مايو/أيار 2018، انسحبت أمريكا بقيادة دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردا على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، والتنازل عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.
جرت مفاوضات في فيينا لتجديد خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع عقوبات واشنطن على طهران. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مسودتي اتفاقيتين، تضمن الجانب الأوروبي فيهما مواقف إيران.
وقال المتحدث الإيراني، باقري كياني، إن المحادثات تسير بشكل جيد لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قيم التقدم في فيينا بأنه متواضع وحث طهران على التعامل مع القضية بجدية، والآن هناك وقفة في عملية مفاوضات فيينا.
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