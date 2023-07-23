https://sputnikarabic.ae/20230723/الخارجية-الأمريكية-ترجح-عودة-استئناف-المحادثات-النووية-مع-إيران-1079326966.html

الخارجية الأمريكية ترجح عودة استئناف المحادثات النووية مع إيران

الخارجية الأمريكية ترجح عودة استئناف المحادثات النووية مع إيران

صرّح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن أمريكا لا تستبعد إمكانية العودة إلى المحادثات النووية مع إيران في المستقبل. 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T16:58+0000

2023-07-23T16:58+0000

2023-07-23T16:58+0000

العالم

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بلينكن في مقابلة: "نحن لا نناقش صفقة بشأن البرنامج النووي الإيراني في هذه المرحلة".وأشار بلينكن إلى أن واشنطن أبلغت طهران بضرورة "تهدئة" التوتر الذي نشأ في العلاقات بين البلدين.يذكر أنه في عام 2015، وقعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وإيران اتفاقا نوويا، يعرف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التي تضمنت رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.في مايو/أيار 2018، انسحبت أمريكا بقيادة دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت فرض العقوبات على طهران. وردا على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، والتنازل عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم.جرت مفاوضات في فيينا لتجديد خطة العمل الشاملة المشتركة ورفع عقوبات واشنطن على طهران. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مسودتي اتفاقيتين، تضمن الجانب الأوروبي فيهما مواقف إيران.وقال المتحدث الإيراني، باقري كياني، إن المحادثات تسير بشكل جيد لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قيم التقدم في فيينا بأنه متواضع وحث طهران على التعامل مع القضية بجدية، والآن هناك وقفة في عملية مفاوضات فيينا.

https://sputnikarabic.ae/20230616/تبادل-الاتهامات-بين-نتنياهو-ولابيد-بسبب-المحادثات-بين-واشنطن-وطهران-بشأن-النووي-الإيراني-1078175308.html

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