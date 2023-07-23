https://sputnikarabic.ae/20230723/الدبيبة-يطالب-بحق-ليبيا-في-الدعم-الدولي-في-ملف-الهجرة-أمنيا-وسياسيا-وماديا-1079320979.html
الدبيبة يطالب بحق ليبيا في الدعم الدولي في ملف الهجرة أمنيا وسياسيا وماديا
الدبيبة يطالب بحق ليبيا في الدعم الدولي في ملف الهجرة أمنيا وسياسيا وماديا
دعا رئيس حكومة الوحدة الموقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إلى إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، بشأن الهجرة غبير الشرعية. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T12:33+0000
2023-07-23T12:33+0000
2023-07-23T12:33+0000
أخبار ليبيا اليوم
إيطاليا
عبد الحميد الدبيبة
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065284177_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_25a452a310a78af16e41a6d79c9f2f4b.jpg
وطالب الدبيبة، قبيل انعقاد أعمال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية، بـ"حق ليبيا في الدعم الدولي في هذا الملف أمنيا وسياسيا وماديا"، مؤكدا أن "رؤية ليبيا لا تتضمن أي اقتراحات حول توطين المهاجرين غير النظاميين في مناطق العبور".وثمن "الجدية العالية التي تبديها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية"، داعيا إلى إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.وانطلقت، منذ قليل، أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما. وبمشاركة قادة 20 دولة متوسطية وعربية وأوروبية وأفريقية، و16 رئيس دولة وحكومة، وعشر منظمات دولية.وأعلنت وزارة الداخلية الليبية، الأسبوع الماضي، منع مهاجرين غير نظاميين من دخول البلاد، بعد أن أبعدتهم السلطات التونسية باتجاه الحدود المشتركة.وقالت الوزارة في بيان لها، "قامت دوريات حرس الحدود بمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من دخول البلاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حتى لا تحدث أي خروقات أمنية".وأضافت الداخلية الليبية أن دوريات حرس الحدود الليبية أنشأت ما قالت إنها "تمركزات أمنية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من رأس اجدير إلى وازن".
https://sputnikarabic.ae/20230716/تونس-والاتحاد-الأوروبي-يوقعان-اتفاقية-الشراكة-الاستراتيجية--1079127230.html
إيطاليا
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/13/1065284177_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_85d619e9cef1f086c3e22c3e4419dee5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا, عبد الحميد الدبيبة, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا, عبد الحميد الدبيبة, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الدبيبة يطالب بحق ليبيا في الدعم الدولي في ملف الهجرة أمنيا وسياسيا وماديا
تابعنا عبر
دعا رئيس حكومة الوحدة الموقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إلى إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، بشأن الهجرة غبير الشرعية.
وطالب الدبيبة، قبيل انعقاد أعمال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية، بـ"حق ليبيا في الدعم الدولي في هذا الملف أمنيا وسياسيا وماديا"، مؤكدا أن "رؤية ليبيا لا تتضمن أي اقتراحات حول توطين المهاجرين غير النظاميين في مناطق العبور".
وثمن "الجدية العالية التي تبديها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني للتعاون في ملف الهجرة غير الشرعية"، داعيا إلى إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.
وانطلقت، منذ قليل، أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما. وبمشاركة قادة 20 دولة متوسطية وعربية وأوروبية وأفريقية، و16 رئيس دولة وحكومة، وعشر منظمات دولية.
وأعلنت وزارة الداخلية الليبية، الأسبوع الماضي، منع مهاجرين غير نظاميين من دخول البلاد
، بعد أن أبعدتهم السلطات التونسية باتجاه الحدود المشتركة.
وقالت الوزارة في بيان لها، "قامت دوريات حرس الحدود بمنع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من تونس من دخول البلاد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات حتى لا تحدث أي خروقات أمنية".
وأضافت الداخلية الليبية
أن دوريات حرس الحدود الليبية أنشأت ما قالت إنها "تمركزات أمنية بالقرب من النقاط الحدودية على طول الشريط الحدودي من رأس اجدير إلى وازن".