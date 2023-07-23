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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230723/الدفاع-الروسية-قوات-مجموعة-الجنوب-الروسية-تحبط-هجمات-للقوات-الأوكرانية-على-أربعة-محاور-1079312528.html
الدفاع: قوات مجموعة "الجنوب" الروسية تحبط هجمات أوكرانية على أربعة محاور
الدفاع: قوات مجموعة "الجنوب" الروسية تحبط هجمات أوكرانية على أربعة محاور
أحبطت الوحدات الفرعية من مجموعة قوات الجنوب (يوغ) هجمات القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، على 4 محاور، ودمرت عدد كبير من معداتها. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T02:08+0000
2023-07-23T02:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية
روسيا
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وقال أستافيف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية، نجحت في صد مجموعات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور ليسيتشانسك، سوليدار-أرتيموفسك، ألكسندر كالينوفسك ومارينسك". مشيرا إلى أن "الدعم الناري للمجموعات الهجومية الأوكرانية غطتها المدفعية والدبابات من مواقع إطلاق نار مغلقة".وتابع قائلا، "بفضل ذلك تم تدمير العربات المدرعة للعدو قبل وصولها إلى خط التماس وبدء الهجوم".كما أشار إلى أن "سلاح الجو التابع للمجموعة وطاقم منظومة الصواريخ المضادة للدبابات في الفيلق الثالث، أصابت ودمرت ثلاث دبابات معادية في منطقتي بوغدانوفكا وكليشي".بالإضافة لذلك، ووفقا لـ أستافيف، دمرت مدفعية قوات مجموعة "الجنوب" خلال سجال مدفعي ،مدفع هاوتزر "دي - 30" للقوات الأوكرانية، ومدفع هاون عيار 120 ملم في منطقة فيركنيكامينسكي، وفي منطقة إسماعيلوفكا مدفع هاوتزر من طراز "ماستا بي".
https://sputnikarabic.ae/20230722/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-56-مرة-ومقتل-امرأة-وإصابة-آخرين-1079311269.html
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وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا
وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا

الدفاع: قوات مجموعة "الجنوب" الروسية تحبط هجمات أوكرانية على أربعة محاور

02:08 GMT 23.07.2023 (تم التحديث: 02:19 GMT 23.07.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أحبطت الوحدات الفرعية من مجموعة قوات الجنوب (يوغ) هجمات القوات الأوكرانية، اليوم الأحد، على 4 محاور، ودمرت عدد كبير من معداتها.
وقال أستافيف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "وحدات تجمع قوات "الجنوب" الروسية، نجحت في صد مجموعات هجومية للقوات المسلحة الأوكرانية على محاور ليسيتشانسك، سوليدار-أرتيموفسك، ألكسندر كالينوفسك ومارينسك". مشيرا إلى أن "الدعم الناري للمجموعات الهجومية الأوكرانية غطتها المدفعية والدبابات من مواقع إطلاق نار مغلقة".
وأوضح أستافيف، أن تحرك المجموعات الأوكرانية المهاجمة تم اكتشافها بالوقت المناسب من قبل وحدات استطلاع تابعة لقوات مجموعة الجنوب.
وتابع قائلا، "بفضل ذلك تم تدمير العربات المدرعة للعدو قبل وصولها إلى خط التماس وبدء الهجوم".
كما أشار إلى أن "سلاح الجو التابع للمجموعة وطاقم منظومة الصواريخ المضادة للدبابات في الفيلق الثالث، أصابت ودمرت ثلاث دبابات معادية في منطقتي بوغدانوفكا وكليشي".
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أمس, 21:59 GMT
بالإضافة لذلك، ووفقا لـ أستافيف، دمرت مدفعية قوات مجموعة "الجنوب" خلال سجال مدفعي ،مدفع هاوتزر "دي - 30" للقوات الأوكرانية، ومدفع هاون عيار 120 ملم في منطقة فيركنيكامينسكي، وفي منطقة إسماعيلوفكا مدفع هاوتزر من طراز "ماستا بي".
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