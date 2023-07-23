https://sputnikarabic.ae/20230723/السفن-الروسية-والصينية-تتصدى-لهجوم-جوي-وهمي-خلال-التدريبات-فيديو-1079322788.html
السفن الروسية والصينية تتصدى لهجوم جوي وهمي خلال التدريبات... فيديو
السفن الروسية والصينية تتصدى لهجوم جوي وهمي خلال التدريبات... فيديو
أفادت إدارة المعلومات بأسطول المحيط الهادئ الروسي بأنه خلال التمرين البحري "شمال- تفاعل 2023"، صدت مفرزة مشتركة من سفن البحرية الروسية والبحرية الصينية هجومًا... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T13:46+0000
2023-07-23T13:46+0000
2023-07-23T13:46+0000
الصين
روسيا
أسطول المحيط الهادئ
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وقالت إدارة المعلومات: "تدربت أطقم السفن على اكتشاف وتدمير المركبات الجوية غير المأهولة".وأضاف أسطول المحيط الهادئ أن "المهمة الأخرى التي تم حلها في إطار التمرين كانت الضربة بصواريخ موجهة من البحر على هدف ساحلي، حيث تم تحديد الهدف للسفن بواسطة طائرات البحرية التابعة للأسطول وجيش التحرير الصيني. وتم إطلاق صواريخ كروز إلكترونيًا على أهداف معادية".وأعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، يوم السبت، أن روسيا والصين نفذتا ضربة مدفعية مشتركة على هدف بحري في إطار المناورات البحرية المشتركة "شمال- تفاعل 2023"، التي تنظمها بكين في بحر اليابان.وجاء في بيان أسطول المحيط الهادئ الروسي أنه "خلال التمرين البحري المشترك "شمال- تفاعل 2023"، قامت قوة بحرية مشتركة بتنفيذ قصف مدفعي على هدف بحري لمحاكاة استهداف سفينة تابعة لعدو افتراضي".وتجري التدريبات البحرية الروسية-الصينية المشتركة من 20 إلى 23 تموز/ يوليو الجاري في بحر اليابان.يشار إلى أن قائد القوات البحرية الروسية، نيكولاي إيفمينوف، أكد في وقت سابق أن السفن والغواصات والطائرات التي اختبرها أسطول المحيط الهادئ أخيرا أثبتت فعاليتها، وأظهرت طواقمها مهارة عالية في التدرب عليها.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات المسلحة الروسية ستشارك في تدريبات عسكرية مشتركة تنظمها الصين في بحر اليابان، في المستقبل القريب.وذكرت الدفاع الصينية، في بيان: "وفقًا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة الروسية والصينية، سيرسل الجيش الروسي قريبًا القوات البحرية والجوية للمشاركة في تدريب "الشمال - التفاعل 2023"، الذي تنظمه قيادة المسرح الشمالي في جيش التحرير الشعبي في الجزء الأوسط من بحر اليابان".
https://sputnikarabic.ae/20230723/جنرال-أوكراني-يعترف-بـالفشل-الكبير-للقوات-الأوكرانية-1079321716.html
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الصين, روسيا, أسطول المحيط الهادئ
الصين, روسيا, أسطول المحيط الهادئ
السفن الروسية والصينية تتصدى لهجوم جوي وهمي خلال التدريبات... فيديو
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أفادت إدارة المعلومات بأسطول المحيط الهادئ الروسي بأنه خلال التمرين البحري "شمال- تفاعل 2023"، صدت مفرزة مشتركة من سفن البحرية الروسية والبحرية الصينية هجومًا جويًا لعدو وهمي.
وقالت إدارة المعلومات: "تدربت أطقم السفن على اكتشاف وتدمير المركبات الجوية غير المأهولة".
وأضاف أسطول المحيط الهادئ أن "المهمة الأخرى التي تم حلها في إطار التمرين كانت الضربة بصواريخ موجهة من البحر على هدف ساحلي، حيث تم تحديد الهدف للسفن بواسطة طائرات البحرية التابعة للأسطول وجيش التحرير الصيني. وتم إطلاق صواريخ كروز إلكترونيًا على أهداف معادية".
وأعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي، يوم السبت، أن روسيا والصين نفذتا ضربة مدفعية مشتركة على هدف بحري في إطار المناورات البحرية المشتركة "شمال- تفاعل 2023"، التي تنظمها بكين في بحر اليابان.
وجاء في بيان أسطول المحيط الهادئ الروسي أنه "خلال التمرين البحري المشترك "شمال- تفاعل 2023"، قامت قوة بحرية مشتركة بتنفيذ قصف مدفعي على هدف بحري لمحاكاة استهداف سفينة تابعة لعدو افتراضي".
وتجري التدريبات البحرية الروسية-الصينية المشتركة من 20 إلى 23 تموز/ يوليو الجاري في بحر اليابان.
يشار إلى أن قائد القوات البحرية الروسية، نيكولاي إيفمينوف، أكد في وقت سابق أن السفن والغواصات والطائرات التي اختبرها أسطول المحيط الهادئ أخيرا أثبتت فعاليتها، وأظهرت طواقمها مهارة عالية في التدرب عليها.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات المسلحة الروسية ستشارك في تدريبات عسكرية مشتركة تنظمها الصين في بحر اليابان، في المستقبل القريب.
وذكرت الدفاع الصينية، في بيان: "وفقًا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة الروسية والصينية، سيرسل الجيش الروسي قريبًا القوات البحرية والجوية للمشاركة في تدريب "الشمال - التفاعل 2023"، الذي تنظمه قيادة المسرح الشمالي في جيش التحرير الشعبي في الجزء الأوسط من بحر اليابان".