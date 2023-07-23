https://sputnikarabic.ae/20230723/السيسي-مصر-اجتازت-فترة-عصيبة-من-الفوضى-خلال-3-سنوات-هددت-وجود-الدولة-1079317599.html

السيسي: مصر اجتازت فترة عصيبة من الفوضى خلال 3 سنوات هددت وجود الدولة

السيسي: مصر اجتازت فترة عصيبة من الفوضى خلال 3 سنوات هددت وجود الدولة

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن "مصر اجتازت فترة عصيبة من الفوضى وعدم الاستقرار خلال الفترة من 2011 وحتى 2014، والتي هددت وجود الدولة... 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T10:02+0000

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وقال السيسي، خلال كلمته في الذكرى الحادية والسبعين لثورة يوليو، إن "ثورة 23 من يوليو أسست الجمهورية الأولى منذ 70 عاما"، لافتا إلى أن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته وسط واقع دولى وإقليمى يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق بالنظر إلى تغير طبيعة التهديدات التى أصبح جزء كبير منها يستهدف الداخل حصرا.وأضاف: أن "الجمهورية الجديدة هى كذلك نتاج لمرحلة غير مسبوقة من الصعاب والتحديات فى تاريخ مصر"، مشددا على أن التطوير والتحديث الاجتماعى والاقتصادى أصبح ضرورة وليس ترفا ورفاهية.ولفت السيسي إلى أن "الواقع الديموغرافى والاقتصادي يُحتم الانطلاق بمعدلات نمو مرتفعة ومتلاحقة وهو ما يتطلب قدرا ضخما من العمل والكفاح"، موضحا أن "جميع الأصوات الجادة مسموعة لما يحقق صالح الوطن ويسهم فى بناء المستقبل".وأصدرت السفارة الروسية في القاهرة، في وقت سابق اليوم، بيانا هنأت فيه المصريين بمناسبة ثورة 23 يوليو، متمنية لهم دوام الصحة والسعادة.وقالت السفارة الروسية في بيانها، "نهنئكم جميعا بمناسبة ثورة 23 يوليو ونتمنى لكم دوام الصحة والسعادة.. نحن مقتنعون بأن مصر ستحقق نجاحا كبيرا في مضاعفة إنجازات عصر جمال عبد الناصر، ونشهد تغيرات إيجابية تحدث في البلاد كل يوم".وأضافت، "نأمل في استمرار علاقاتنا الثنائية المتينة، التي بدأت تتطور بالنشاط بعد هذه الثورة، في التعزيز في المستقبل خاصة، لأننا نحتفل في هذا العام بالذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الروسية المصرية.. لم تمثل الثورة بداية صداقتنا فحسب، بل مهدت الطريق أيضا لاستقلال مصر الحقيقي".

https://sputnikarabic.ae/20210723/رسالة-من-انتصار-السيسي-بمناسبة-ذكرى-ثورة-23-يوليو-1049638200.html

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