https://sputnikarabic.ae/20230723/القوات-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرة-سو-25-و28-مسيرة-أوكرانية-والقضاء-على-750-جنديا-أوكرانيا-1079316239.html

القوات الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و28 مسيرة أوكرانية والقضاء على 750 جنديا أوكرانيا

القوات الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و28 مسيرة أوكرانية والقضاء على 750 جنديا أوكرانيا

أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلات روسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T08:37+0000

2023-07-23T08:37+0000

2023-07-23T09:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تمكنت مقاتلة روسية من إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" بالقرب من منطقة فيروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "تمكت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط صاروخ من طراز "هيمارس"، وصاروخ "كروز" ستروم شادو. وتم تدمير 28 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.أقرا أيضا: مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعباقرأ المزيد: قوات روسية تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية... فيديواقرأ المزيد: البحرية الروسية تستهدف بضربة ضخمة منشآت أوكرانية تحضر هجمات إرهابية بالمسيرات.. فيديو

https://sputnikarabic.ae/20230723/وزارة-الدفاع-القوات-الروسية-شنت-ضربة-على-منشآت-في-أوديسا-يتم-فيها-التحضير-لأعمال-إرهابية--عاجل-1079315880.html

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