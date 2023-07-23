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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230723/القوات-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرة-سو-25-و28-مسيرة-أوكرانية-والقضاء-على-750-جنديا-أوكرانيا-1079316239.html
القوات الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و28 مسيرة أوكرانية والقضاء على 750 جنديا أوكرانيا
القوات الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و28 مسيرة أوكرانية والقضاء على 750 جنديا أوكرانيا
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلات روسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" في جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T08:37+0000
2023-07-23T09:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تمكنت مقاتلة روسية من إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" بالقرب من منطقة فيروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "تمكت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط صاروخ من طراز "هيمارس"، وصاروخ "كروز" ستروم شادو. وتم تدمير 28 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.أقرا أيضا: مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعباقرأ المزيد: قوات روسية تقتحم غابة وتسيطر على خنادق ومقرات أوكرانية... فيديواقرأ المزيد: البحرية الروسية تستهدف بضربة ضخمة منشآت أوكرانية تحضر هجمات إرهابية بالمسيرات.. فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230723/وزارة-الدفاع-القوات-الروسية-شنت-ضربة-على-منشآت-في-أوديسا-يتم-فيها-التحضير-لأعمال-إرهابية--عاجل-1079315880.html
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روسيا, العالم

القوات الروسية تعلن إسقاط طائرة "سو-25" و28 مسيرة أوكرانية والقضاء على 750 جنديا أوكرانيا

08:37 GMT 23.07.2023 (تم التحديث: 09:01 GMT 23.07.2023)
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مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلات روسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تمكنت مقاتلة روسية من إسقاط طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" بالقرب من منطقة فيروليوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وقالت الدفاع الروسية: "تم تحييد نحو 750 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية في مناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها: "تمكت أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط صاروخ من طراز "هيمارس"، وصاروخ "كروز" ستروم شادو. وتم تدمير 28 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وجمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".

وتابع البيان: "تم تدمير ثلاثة مراكز قيادة من ألوية الهجوم الجوي 47 و 66 و 95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة زابوروجيه، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع وقود للواء الميكانيكي الـ23 الأوكراني بالقرب من منطقة مالايا توكماتشكا، في مقاطعة زابوروجيه".

منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع: القوات الروسية شنت ضربة على منشآت في أوديسا يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية
08:10 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
أقرا أيضا: مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعب
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Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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