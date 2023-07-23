https://sputnikarabic.ae/20230723/برلماني-بريطاني-لا-يمكن-أن-ينتهي-الصراع-في-أوكرانيا-إلا-بإزاحة-نظام-كييف-1079318384.html

برلماني بريطاني: لا يمكن أن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا بإزاحة نظام كييف

برلماني بريطاني: لا يمكن أن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا بإزاحة نظام كييف

صرح جورج غالاوي، العضو السابق في البرلمان البريطاني ورئيس حزب العمال في بريطانيا، أن الصراع الأوكراني لا يمكن أن ينتهي إلا بانتصار استراتيجي كامل لروسيا وإزاحة... 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T11:20+0000

2023-07-23T11:20+0000

2023-07-23T11:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

العالم

روسيا

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وقال في مقابلة مع الصحفي داني هايفونغ على قناته على "يوتيوب": "لا أعتقد أن فلاديمير بوتين سيوقف العملية العسكرية حتى تتحقق أهدافها بالكامل".ووفقا له، فإن روسيا لن تسمح لحكومة كييف النازية بالبقاء في السلطة، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من النزاعات المسلحة والهجمات الإرهابية، وبالتالي فإن أي فرصة لمفاوضات سلام مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي مستحيلة.واختتم غالاوي "هذه الحرب ستستمر حتى تحقيق نصر استراتيجي وتغيير النظام في كييف".وفي وقت سابق، صرح الصحفي الأمريكي، غارلاند نيكسون، أن الغرب لن يكون قادرًا على مساعدة أوكرانيا في كسب الصراع وسيلقي باللوم على زيلينسكي في الهزيمة.وقال: "يعرف (فلاديمير زيلينسكي) أنه سيترك لمصيره. إنهم (دول الغرب) سيلومونه على كل شيء".وأشار نيكسون إلى أن زيلينسكي يدرك مصيره المؤسف الذي أعده الغرب له.أقرا أيضا: صحيفة: الغرب يشعر بخيبة أمل من الأوكرانيينأقرا أيضا: إعلام: الغرب أبلغ زيلينسكي بأنه لا يؤمن بانتصار الجيش الأوكرانيأقرا أيضا: ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج

https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-المرتزقة-الأجانب-يتكبدون-خسائر-كبيرة-بسبب-الغباء-1079317908.html

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