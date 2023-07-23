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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230723/برلماني-بريطاني-لا-يمكن-أن-ينتهي-الصراع-في-أوكرانيا-إلا-بإزاحة-نظام-كييف-1079318384.html
برلماني بريطاني: لا يمكن أن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا بإزاحة نظام كييف
برلماني بريطاني: لا يمكن أن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا بإزاحة نظام كييف
صرح جورج غالاوي، العضو السابق في البرلمان البريطاني ورئيس حزب العمال في بريطانيا، أن الصراع الأوكراني لا يمكن أن ينتهي إلا بانتصار استراتيجي كامل لروسيا وإزاحة... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T11:20+0000
2023-07-23T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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روسيا
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وقال في مقابلة مع الصحفي داني هايفونغ على قناته على "يوتيوب": "لا أعتقد أن فلاديمير بوتين سيوقف العملية العسكرية حتى تتحقق أهدافها بالكامل".ووفقا له، فإن روسيا لن تسمح لحكومة كييف النازية بالبقاء في السلطة، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من النزاعات المسلحة والهجمات الإرهابية، وبالتالي فإن أي فرصة لمفاوضات سلام مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي مستحيلة.واختتم غالاوي "هذه الحرب ستستمر حتى تحقيق نصر استراتيجي وتغيير النظام في كييف".وفي وقت سابق، صرح الصحفي الأمريكي، غارلاند نيكسون، أن الغرب لن يكون قادرًا على مساعدة أوكرانيا في كسب الصراع وسيلقي باللوم على زيلينسكي في الهزيمة.وقال: "يعرف (فلاديمير زيلينسكي) أنه سيترك لمصيره. إنهم (دول الغرب) سيلومونه على كل شيء".وأشار نيكسون إلى أن زيلينسكي يدرك مصيره المؤسف الذي أعده الغرب له.أقرا أيضا: صحيفة: الغرب يشعر بخيبة أمل من الأوكرانيينأقرا أيضا: إعلام: الغرب أبلغ زيلينسكي بأنه لا يؤمن بانتصار الجيش الأوكرانيأقرا أيضا: ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج
https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-المرتزقة-الأجانب-يتكبدون-خسائر-كبيرة-بسبب-الغباء-1079317908.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

برلماني بريطاني: لا يمكن أن ينتهي الصراع في أوكرانيا إلا بإزاحة نظام كييف

11:20 GMT 23.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرح جورج غالاوي، العضو السابق في البرلمان البريطاني ورئيس حزب العمال في بريطانيا، أن الصراع الأوكراني لا يمكن أن ينتهي إلا بانتصار استراتيجي كامل لروسيا وإزاحة نظام كييف.
وقال في مقابلة مع الصحفي داني هايفونغ على قناته على "يوتيوب": "لا أعتقد أن فلاديمير بوتين سيوقف العملية العسكرية حتى تتحقق أهدافها بالكامل".
ووفقا له، فإن روسيا لن تسمح لحكومة كييف النازية بالبقاء في السلطة، لأن هذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من النزاعات المسلحة والهجمات الإرهابية، وبالتالي فإن أي فرصة لمفاوضات سلام مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي مستحيلة.
واختتم غالاوي "هذه الحرب ستستمر حتى تحقيق نصر استراتيجي وتغيير النظام في كييف".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: المرتزقة الأجانب يتكبدون خسائر كبيرة بسبب الغباء
10:27 GMT
وفي وقت سابق، صرح الصحفي الأمريكي، غارلاند نيكسون، أن الغرب لن يكون قادرًا على مساعدة أوكرانيا في كسب الصراع وسيلقي باللوم على زيلينسكي في الهزيمة.
وقال: "يعرف (فلاديمير زيلينسكي) أنه سيترك لمصيره. إنهم (دول الغرب) سيلومونه على كل شيء".
وأشار نيكسون إلى أن زيلينسكي يدرك مصيره المؤسف الذي أعده الغرب له.
أقرا أيضا: صحيفة: الغرب يشعر بخيبة أمل من الأوكرانيين
أقرا أيضا: إعلام: الغرب أبلغ زيلينسكي بأنه لا يؤمن بانتصار الجيش الأوكراني
أقرا أيضا: ضابط مخابرات أمريكي يكشف واقعة "الانتصار" المحتوم والغرب يتفرج
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Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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