https://sputnikarabic.ae/20230723/بعد-أزمة-المهاجرين-منظمات-تطالب-الاتحاد-الأوروبي-بوقف-دعم-تونس-1079314466.html

بعد أزمة المهاجرين... منظمات تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف دعم تونس

بعد أزمة المهاجرين... منظمات تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف دعم تونس

إثر الأحداث مع المهاجرين على الحدود التونسية، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش وقف الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي إلى تونس، متهمة السلطات هناك بأنها مسؤولة... 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T07:05+0000

2023-07-23T07:05+0000

2023-07-23T07:05+0000

راديو

مساحة حرة

تونس

أخبار تونس اليوم

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/17/1079314155_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_db7049e030396cb25cc080fb54663a0e.png

بعد أزمة المهاجرين... منظمات تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف دعم تونس بعد أزمة المهاجرين... منظمات تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف دعم تونس

وقالت المنظمة إن لديها أكثر من عشرين شهادة من ضحايا الانتهاكات على يد السلطات التونسية. وأوضحت أن الانتهاكات التي تم توثيقها تضمنت الضرب واستخدام القوة المفرطة والتعذيب في بعض الحالات، والاعتقال التعسفي والطرد الجماعي.وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد دعا الأسبوع الماضي، إلى قمة دولية في تونس لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وكشف عن وجود شبكات إجرامية تقف وراء موجات الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا الحاجة إلى العمل الجماعي لمعالجتها.وذكر أن المنظمة تواصلت مع الحكومة التونسية لكنها لم تقدم أي جواب، موضحا أن الوضع لو بقي على حاله سيتم ارتكاب المزيد من الانتهاكات، والحل يبقى في فتح الباب للمنظمات الإغاثية التونسية والدولية لتصل للمهاجرين وتقديم الدعم لهم.من جهته، يوضح الخبير القانوني، أحمد بن حمدان، أن المهاجرين غير الشرعيين في تونس لا يملكون أي وثائق يمثل إشكالية للسلطات في البلاد، ولن ترضى أي دول في العالم أن يبقى مهاجرون على أرضها دون تحديد هويتهم، مما يؤدي إلى تهديد الأمن العام.وبيّن أنه لا يوجد في القانون الدولي ما يمنع تونس من حماية سيادتها وأن تصون المسألة القانونية فيما يتعلق بإقامة المهاجرين، وهذا لا يسمح لأي شخص البقاء في البلاد دون وثائق.وذكر أن البلاد تتفاعل مع المعضلة من خلال مقاربة إنسانية. وأرجع سبب التدفق الكبير إلى أن سواحل تونس الممتدة هي الأقرب إلى أوروبا، وأن المهاجرين على يقين بأن تونس هي الأكثر أمانًا، وتحترم حقوق الناس، لافتا إلى كيفية دخول هذه الأعداد إلى البلاد من خلال الصحراء.وأوضح أن الاتحاد الأوروبي مختلف في آرائه في مسألة المهاجرين، فيما تتحرك المنظمات الدولية بتخطيط من دول أوروبية، وبالتالي هي ممارسة للضغط على الدولة التونسية وخلف حجج عند مطالبة تونس لأي مسألة مع دول أوروبية.

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, تونس, أخبار تونس اليوم, аудио, أخبار الاتحاد الأوروبي