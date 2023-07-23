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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-المرتزقة-الأجانب-يتكبدون-خسائر-كبيرة-بسبب-الغباء-1079317908.html
بوتين: المرتزقة الأجانب يتكبدون خسائر كبيرة بسبب الغباء
بوتين: المرتزقة الأجانب يتكبدون خسائر كبيرة بسبب الغباء
أعلن بوتين خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكوفي قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبوغ، أن المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يعانون من خسائر كبيرة بسبب... 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T10:27+0000
2023-07-23T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقال: "بالنسبة للمرتزقة الأجانب، فهم يعانون أيضًا من خسائر كبيرة. بسبب غبائهم. وعلى أية حال، فإن مجتمع الدول التي ترسل حكوماتها أشخاصًا إلى منطقة القتال، يجب أن يعرف مجتمع هذه الدول أيضًا ما يحدث هناك".وتابع: "وبالطبع، سنلفت انتباه مجتمعات هذه الدول إلى هذا الأمر حتى يتمكنوا من تقييم تصرفات حكامهم".وأكد الرئيس الروسي أن الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 26 ألف شخص خلال الفترة الأخيرة.وأضاف: "عدد قياسي من المعدات والتقنيات الأجنبية دمرت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة".وأشار بوتين، خلال لقاء نظيره البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو، إلى أنه يتم تنفيذ جميع خططنا، حتى بوتيرة أفضل مما توقعنا. وأود أن أشير إلى الحالة الجيدة لاقتصاد كل من روسيا وبيلاروس.وأضاف بوتين: "بالطبع، سنتحدث أيضًا عن القضايا الأمنية في المنطقة وآمل أن تكون هناك فرصة أخرى اليوم وغدًا لمناقشة كل هذا".
https://sputnikarabic.ae/20230723/لوكاشينكو-ضم-أراض-أوكرانية-إلى-بولندا-غير-مقبول-1079317729.html
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روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم

بوتين: المرتزقة الأجانب يتكبدون خسائر كبيرة بسبب الغباء

10:27 GMT 23.07.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن بوتين خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكوفي قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبوغ، أن المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يعانون من خسائر كبيرة بسبب غبائهم.
وقال: "بالنسبة للمرتزقة الأجانب، فهم يعانون أيضًا من خسائر كبيرة. بسبب غبائهم. وعلى أية حال، فإن مجتمع الدول التي ترسل حكوماتها أشخاصًا إلى منطقة القتال، يجب أن يعرف مجتمع هذه الدول أيضًا ما يحدث هناك".
وتابع: "وبالطبع، سنلفت انتباه مجتمعات هذه الدول إلى هذا الأمر حتى يتمكنوا من تقييم تصرفات حكامهم".
وأكد الرئيس الروسي أن الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 26 ألف شخص خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف: "عدد قياسي من المعدات والتقنيات الأجنبية دمرت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة".
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
لوكاشينكو: ضم أراض أوكرانية إلى بولندا غير مقبول
10:08 GMT
وأشار بوتين، خلال لقاء نظيره البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو، إلى أنه يتم تنفيذ جميع خططنا، حتى بوتيرة أفضل مما توقعنا. وأود أن أشير إلى الحالة الجيدة لاقتصاد كل من روسيا وبيلاروس.
وأضاف بوتين: "بالطبع، سنتحدث أيضًا عن القضايا الأمنية في المنطقة وآمل أن تكون هناك فرصة أخرى اليوم وغدًا لمناقشة كل هذا".
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Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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