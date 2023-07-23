https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-المرتزقة-الأجانب-يتكبدون-خسائر-كبيرة-بسبب-الغباء-1079317908.html

بوتين: المرتزقة الأجانب يتكبدون خسائر كبيرة بسبب الغباء

بوتين: المرتزقة الأجانب يتكبدون خسائر كبيرة بسبب الغباء

أعلن بوتين خلال لقائه مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكوفي قصر كونستانتينوفسكي في سان بطرسبوغ، أن المرتزقة الأجانب في أوكرانيا يعانون من خسائر كبيرة بسبب... 23.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-23T10:27+0000

2023-07-23T10:27+0000

2023-07-23T10:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وقال: "بالنسبة للمرتزقة الأجانب، فهم يعانون أيضًا من خسائر كبيرة. بسبب غبائهم. وعلى أية حال، فإن مجتمع الدول التي ترسل حكوماتها أشخاصًا إلى منطقة القتال، يجب أن يعرف مجتمع هذه الدول أيضًا ما يحدث هناك".وتابع: "وبالطبع، سنلفت انتباه مجتمعات هذه الدول إلى هذا الأمر حتى يتمكنوا من تقييم تصرفات حكامهم".وأكد الرئيس الروسي أن الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية تجاوزت 26 ألف شخص خلال الفترة الأخيرة.وأضاف: "عدد قياسي من المعدات والتقنيات الأجنبية دمرت خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة".وأشار بوتين، خلال لقاء نظيره البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو، إلى أنه يتم تنفيذ جميع خططنا، حتى بوتيرة أفضل مما توقعنا. وأود أن أشير إلى الحالة الجيدة لاقتصاد كل من روسيا وبيلاروس.وأضاف بوتين: "بالطبع، سنتحدث أيضًا عن القضايا الأمنية في المنطقة وآمل أن تكون هناك فرصة أخرى اليوم وغدًا لمناقشة كل هذا".

https://sputnikarabic.ae/20230723/لوكاشينكو-ضم-أراض-أوكرانية-إلى-بولندا-غير-مقبول-1079317729.html

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