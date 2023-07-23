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وزارة الدفاع: القوات الروسية شنت ضربة على منشآت في أوديسا يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-المفاوضات-مع-لوكاشينكو-في-موسكو-تستمر-ليومين---عاجل-1079316958.html
بوتين: المفاوضات مع لوكاشينكو في موسكو تستمر ليومين - عاجل
بوتين: المفاوضات مع لوكاشينكو في موسكو تستمر ليومين - عاجل
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المفاوضات مع نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو في موسكو ستمتد ليومين. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T08:55+0000
2023-07-23T09:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين في بداية الاجتماع في قصر كونستانتينوفسكي بموسكو "لقد غيرت بعض خططي، يمكننا قضاء يوم ونصف أو يومين للتفاوض حول مسائل عدة مشتركة".
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روسيا

بوتين: المفاوضات مع لوكاشينكو في موسكو تستمر ليومين - عاجل

08:55 GMT 23.07.2023 (تم التحديث: 09:03 GMT 23.07.2023)
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو
محادثات بين رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المفاوضات مع نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو في موسكو ستمتد ليومين.
وقال بوتين في بداية الاجتماع في قصر كونستانتينوفسكي بموسكو "لقد غيرت بعض خططي، يمكننا قضاء يوم ونصف أو يومين للتفاوض حول مسائل عدة مشتركة".
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Хвостовик реактивного снаряда на дороге в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:34 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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