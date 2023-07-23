https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-المفاوضات-مع-لوكاشينكو-في-موسكو-تستمر-ليومين---عاجل-1079316958.html
بوتين: المفاوضات مع لوكاشينكو في موسكو تستمر ليومين - عاجل
بوتين: المفاوضات مع لوكاشينكو في موسكو تستمر ليومين - عاجل
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المفاوضات مع نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو في موسكو ستمتد ليومين. 23.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-23T08:55+0000
2023-07-23T08:55+0000
2023-07-23T09:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين في بداية الاجتماع في قصر كونستانتينوفسكي بموسكو "لقد غيرت بعض خططي، يمكننا قضاء يوم ونصف أو يومين للتفاوض حول مسائل عدة مشتركة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: المفاوضات مع لوكاشينكو في موسكو تستمر ليومين - عاجل
08:55 GMT 23.07.2023 (تم التحديث: 09:03 GMT 23.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المفاوضات مع نظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو في موسكو ستمتد ليومين.
وقال بوتين في بداية الاجتماع في قصر كونستانتينوفسكي بموسكو "لقد غيرت بعض خططي، يمكننا قضاء يوم ونصف أو يومين للتفاوض حول مسائل عدة مشتركة".